Дев’ять головних новин України та світу на 21:00 27 січня

Олександр Лукашенко (Фото: Mikhail Metzel/EPA)

1. Лукашенко знову "перемагає" на псевдовиборах. Цього разу ще більше голосів, ніж у 2020-му. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, легітимність якого Україна та Європа не визнавали й після попередніх "виборів" у 2020 році, знову "перемагає" у президентських перегонах із суттєвим відривом. Центральна виборча комісія опублікувала попередні результати "виборів" 2025 року.

2. Росію знову атакували безпілотники. Міноборони РФ нарахувало 32 у п'яти областях – відео. У ніч проти 27 січня Росію атакували невідомі безпілотники. Міністерство оборони РФ нарахувало 32 нібито знищених та перехоплених БпЛА.

3. Росія запустила понад сотню безпілотників по Україні: постраждали чотири області. З вечора 26 січня і в ніч проти 27-го Росія атакувала Україну 104 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами. Є наслідки у чотирьох областях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

4. Зеленський прибув до Польщі, де візьме участь у вшануванні пам'яті жертв Аушвіца. Президент Володимир Зеленський 27 січня прибув до Польщі, де візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц. Про це журналістам повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

5. Росіяни увійшли до Великої Новосілки, ЗСУ частково відвели з позицій. Армія Росії зайняла значну частину Великої Новосілки на Новопавлівському напрямку. Збройні Сили України докладають зусиль, щоб стримати ворожих солдатів від подальшого просунення, повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

6. Ексначальник РДА Броварів Майбоженко обійшовся штрафом та позбавленням прав за п'яне ДТП. Ексначальнику Броварської райадміністрації Володимиру Майбоженку присудили штраф та позбавлення прав у справі про п'яну аварію, в якій постраждали четверо людей. Про це повідомляє місцеве видання Brovarymedia.

7. ГУР спростувало "слова Буданова" з закритого засідання Ради. Головне управління розвідки спростувало нібито цитату голови відомства Кирила Буданова з закритого засідання Верховної Ради, про яку напередодні заявило видання "Українська правда".

8. Євросоюз схвалив продовження санкцій проти Росії. Угорщина підтримала рішення. Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися знову продовжити санкції проти Росії. Про це повідомила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас.

9. WSJ: Економічна модель Німеччини зламана, і ні в кого немає плану "Б". Німеччина переживає найдовший період економічної стагнації з часів Другої світової війни. ВВП практично не зростає з 2019 року, і ні в кого немає плану виходу з цієї кризи, пише Wall Street Journal.

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