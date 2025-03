Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 5 марта

Дональд Трамп (Фото: Win Mcnamee / EPA)

1. Make America Rich Again и немного об Украине. Главные тезисы из речи Трампа в Конгрессе. Президент США Дональд Трамп впервые по возвращении в Белый дом выступил перед Конгрессом. LIGA.net собрала основные тезисы из речи.

2. Украина и США договорились о встрече команд в ближайшее время – Ермак. Украина и Соединенные Штаты договорились о встрече команд в ближайшее время. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак по результатам телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Майклом Уолтцем.

3. Sky News: Обмен всеми разведданными между Украиной и США был прекращен. Соединенные Штаты перестали делиться с Украиной разведданными, которые могли бы способствовать дальнобойным ударам вглубь России. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванного собеседника в Украине, знакомого с этим вопросом. Впоследствии собеседник заявил, что "несколько часов назад" обмен всей информацией был прекращен.

4. Трамп оставляет в силе запрет на поставку Украине оружия – NYT, WSJ. Президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на помощь Украине, но может ее снять, если решит, что Владимир Зеленский поддерживает переговоры с Россией. Об этом сообщили The New York Times и The Wall Street Journal.

5. Доллар обрушился до трехмесячного минимума из-за торговой войны Трампа. Доллар США упал до самого низкого уровня за три месяца на фоне обострения торговой войны, спровоцированной президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

6. Посол в США объяснила, о каком "письме" от Зеленского говорил Трамп в Конгрессе. Посол Украины в США Оксана Маркарова пояснила, что президент Штатов Дональд Трамп в обращении к Конгрессу, говоря о "письме" от украинского лидера Владимира Зеленского, имел в виду его сообщение в Х.

7. Трамп хочет изменить соглашение о полезных ископаемых на "большее и лучшее" – CBS News. Соглашение о полезных ископаемых между Соединенными Штатами и Украиной может измениться, президент США Дональд Трамп хочет сделать его "больше и лучше". Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на ознакомленных с переговорами лиц.

