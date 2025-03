Сім головних новин України та світу на 21:00 5 березня

Дональд Трамп (Фото: Win Mcnamee / EPA)

1.Make America Rich Again і трохи про Україну. Головні тези із промови Трампа в Конгресі. Президент США Дональд Трамп уперше після повернення до Білого дому виступив перед Конгресом. LIGA.net зібрала основні тези з промови.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

2. Україна та США домовилися про зустріч команд найближчим часом – Єрмак. Україна та Сполучені Штати домовилися про зустріч команд найближчим часом. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак за результатами телефонної розмови з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волтцом.

3. Sky News: Обмін всіма розвідданими між Україною та США був припинений. Сполучені Штати припинили ділитися з Україною розвідданими, які могли б сприяти далекобійним ударам вглиб Росії. Про це повідомив британський телеканал Sky News із посиланням на неназваного співрозмовника в Україні, обізнаного з цим питанням. Згодом співрозмовник медіа заявив, що "кілька годин тому" обмін всією інформацією був припинений.

4. Трамп залишає у силі заборону на постачання Україні зброї – NYT, WSJ. Президент США Дональд Трамп залишив у силі заборону на допомогу Україні, але може зняти її, якщо вирішить, що Володимир Зеленський підтримує переговори з Росією. Про це повідомили The New York Times та The Wall Street Journal.

5. Долар обвалився до тримісячного мінімуму через торговельну війну Трампа. Долар США впав до найнижчого рівня за три місяці на тлі загострення торговельної війни, яку спровокував президент США Дональд Трамп. Про це інформує Reuters.

6. Пані посол у США пояснила, про який "лист" від Зеленського казав Трамп у Конгресі. Пані посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що президент Штатів Дональд Трамп у зверненні до Конгресу, говорячи про "лист" від українського лідера Володимира Зеленського, мав на увазі його допис у Х.

7. Трамп хоче змінити угоду про корисні копалини на "більшу і кращу" – CBS News. Угода про корисні копалини між Сполученими Штатами та Україною може змінитись, президент США Дональд Трамп хоче зробити її "більшою та кращою". Про це повідомляє CBS News, посилаючись на ознайомлених із переговорами осіб.

Читайте також головні тексти дня:

Трамп створює стратегічний крипторезерв. У чому полягає ідея і хто виграє

Наше чи ні: 10 слів, якими ми замінюємо "русизми"

Після виступу Трампа: що далі

Інформаційний тиск на Україну – як нам "виправляють мислення"

Фермери США на горах кукурудзи та сої. Як тарифи Трампа вплинуть на українських аграріїв

Що означатиме пауза у постачанні зброї для України і Європи та що робити

Оллонгрен: Шок – це війська КНДР у Росії. Дії Трампа шокувати не повинні

Суперсила емоційного інтелекту: чому без нього керівник — лише менеджер, а не лідер

Час нагадати США, що вони нам винні. Як ми підтримували їх у війнах