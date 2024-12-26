Восемь главных новостей Украины и мира на 22:00 26 декабря

ВСУ поразили завод в России, самолет перед катастрофой повредила российская ракета, подозреваемому в убийстве Фарион сменили квалификацию

Место катастрофы (Фото: Azamat Sarsenbayev/EPA)

1. Воздушные силы поразили в России завод по производству топлива для баллистических ракет. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины 19 декабря поразили Ростовской области предприятие российского военно-промышленного комплекса в Ростовской области, производящее топливо для баллистических ракет. Это подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

2. Euronews: В Азербайджане заявили, что пассажирский самолет сбила российская ракета. По данным предварительного расследования, пассажирский самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" перед крушением в Казахстане повредила российская ракета. Об этом Euronews сообщили собеседники в правительстве Азербайджана.

3. Подозреваемому в убийстве Фарион изменили квалификацию преступления, дело передали в суд. Подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион 18-летнему Вячеславу Зинченко изменили квалификацию преступления и передали материалы в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

4. "Как подстрелить дрон". Расшифрована вторая часть заметок убитого под Курском бойца КНДР. Силы специальных операций опубликовали вторую часть расшифрованных заметок северокорейского военного, убитого в Курской области. Утверждается, что он расписывал, как подстрелить украинский беспилотник.

5. В "Дии" снова работает бронирование от мобилизации. На едином портале государственных услуг "Дия" восстановили функцию бронирования от мобилизации. Об этом сообщили вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

6. В ВСУ подтвердили удар по командному пункту россиян в Курской области – видео. Вооруженные Силы Украины 25 декабря поразили в Курской области командный пункт россиян. Об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций ВСУ.

7. ОГП: Командир взвода 211 бригады, издевавшийся над подчиненными солдатами, получил подозрение. Командиру взвода 211 понтонно-мостовой бригады Вооруженных Сил Украины, который издевался над подчиненными военнослужащими, объявили о подозрении. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований.

8. В Украину возвращается одна из крупнейших в мире контейнерных компаний. Французская компания CMA CGM, входящая в тройку крупнейших в мире операторов морских контейнерных перевозок, возвращается в Украину. Об этом сообщило профильное издание Splash 24/7.

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