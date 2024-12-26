Вісім головних новин України та світу на 22:00 26 грудня

ЗСУ вразили завод у Росії, літак перед катастрофою пошкодила російська ракета, підозрюваному у вбивстві Фаріон змінили кваліфікацію

Місце катастрофи (Фото: Azamat Sarsenbayev/EPA)

1. Повітряні сили уразили у Росії завод з виробництва палива для балістичних ракет. Повітряні сили Збройних Сил України 19 грудня уразили в Ростовській області підприємство російського військово-промислового комплексу, яке виробляє паливо для балістичних ракет. Це підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

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2. Euronews: В Азербайджані заявили, що пасажирський літак збила російська ракета. За даними попереднього розслідування, пасажирський літак Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній" перед катастрофою у Казахстані пошкодила російська ракета. Про це Euronews повідомили співрозмовники в уряді Азербайджану.

3. Підозрюваному у вбивстві Фаріон змінили кваліфікацію злочину, справу передали до суду. Підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон 18-річному В'ячеславу Зінченку змінили кваліфікацію злочину та передали матеріали до суду. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

4. "Як уполювати дрон". Розшифровано другу частину нотаток убитого на Курщині бійця КНДР. Сили спеціальних операцій опублікували другу частину розшифрованих нотаток північнокорейського військового, вбитого у Курській області. Стверджується, що він розписував, як вполювати український безпілотник.

5. У "Дії" знову працює бронювання від мобілізації. На єдиному порталі державних послуг "Дія" відновили функцію бронювання від мобілізації. Про це повідомили віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

6. У ЗСУ підтвердили удар по командному пункту росіян у Курській області – відео. Збройні Сили України 25 грудня уразили у Курській області командний пункт росіян. Про це повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ.

7. ОГП: Командир взводу 211 бригади, який знущався з підлеглих солдатів, отримав підозру. Командиру взводу 211 понтонно-мостової бригади Збройних Сил України, який знущався з підлеглих військовослужбовців, повідомлено про підозру. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

8. В Україну повертається одна з найбільших у світі контейнерних компаній. Французька компанія CMA CGM, яка входить до трійки найбільших у світі операторів морських контейнерних перевезень, повертається в Україну. Про це повідомило профільне видання Splash 24/7.

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