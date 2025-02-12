Восемь главных новостей Украины и мира на 23:00 12 февраля

Трамп провел телефонные разговоры с Зеленским и Путиным, россияне атаковали Киев, Порошенко заявил о санкциях против него

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

1. Трамп провел телефонный разговор с Путиным: о чем договорились. В среду, 12 февраля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, осведомленного в этом вопросе.

2. Трамп после разговора с Путиным позвонил по телефону Зеленскому. В среду, 12 февраля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после общения с российским диктатором Владимиром Путиным позвонил по телефону украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом в комментарии украинским медиа сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

3. Россия ударила ракетами по Киеву. Есть последствия в трех районах и погибший человек – фото. 12 февраля под утро российские войска нанесли ракетный удар по столице, из-за чего погиб человек, есть пострадавшие. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

4. Порошенко заявил, что СНБО ввел против него санкции. Пятый президент, лидер Европейской солидарности Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны ввел против него санкции. Об этом политик сообщил в видеообращении.

5. Малюк задержал высокопоставленную "крысу" России в СБУ – видео. Служба безопасности Украины разоблачила высокопоставленного российского агента в своих рядах, в задержании фигуранта принимал участие начальник спецслужбы Василий Малюк. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства и опубликовали видео с рассказом руководителя.

6. Глава Пентагона назвал возвращение границ до 2014 года и НАТО нереалистичным для Украины. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что освобождение Украины до границ перед 2014 годом и ее вступление в НАТО являются нереалистичными целями. Украине нужны надежные гарантии безопасности, но в миротворческой миссии не будут участвовать американские военные – такие тезисы чиновник озвучил на открытии заседания Контактной группы по помощи Украины в формате "Рамштайн".

7. В войсках перестали формировать новые бригады, сосредоточатся на уже имеющихся – ОП. В Украине перестали формировать новые бригады, основные усилия сейчас будут сосредоточены на доукомплектовании имеющихся подразделений, сообщил бывший командир 93-й бригады, а ныне заместитель главы Офиса президента полковник Павел Палиса. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Мы-Украина.

8. Зеленский назвал "план Б" на случай, если Украина не станет членом НАТО. Если Украина не станет членом НАТО, ей необходимо будет удвоить армию и усилить ее новым вооружением. Об этом в интервью изданию The Economist сообщил президент Владимир Зеленский, назвав такие действия "планом Б".

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