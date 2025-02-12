Вісім головних новин України та світу на 23:00 12 лютого

Трамп провів телефонні розмови із Зеленським і Путіним, росіяни атакували Київ, Порошенко заявив про санкції проти нього

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: ОП)

1. Трамп провів телефонну розмову з Путіним: про що домовились. У середу, 12 лютого, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваного американського посадовця, обізнаного з цим питанням.

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2. Трамп після розмови з Путіним зателефонував Зеленському. У середу, 12 лютого, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському. Про це в коментарі українським медіа повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

3. Росія вгатила ракетами по Києву. Є наслідки у трьох районах і загибла людина – фото. 12 лютого під ранок російські війська завдали ракетного удару по столиці, через що загинула людина, є постраждалі. Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко і Держслужба з надзвичайних ситуацій.

4. Порошенко заявив, що РНБО запровадила проти нього санкції. П'ятий президент, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки й оборони запровадила проти нього санкції. Про це політик повідомив у відеозверненні.

5. Малюк затримав високопоставленого "щура" Росії в СБУ – відео. Служба безпеки України викрила високопоставленого російського агента у своїх лавах, у затриманні фігуранта брав участь начальник спецслужби Василь Малюк. Про це повідомили у пресслужбі відомства та опублікували відео з розповіддю очільника.

6. Голова Пентагону назвав повернення кордонів до 2014 року та НАТО нереалістичним для України. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що звільнення України до кордонів перед 2014 роком та її вступ у НАТО є нереалістичними цілями. Україні потрібні надійні гарантії безпеки, але в миротворчій місії не братимуть участі американські військові – такі тези посадовець озвучив на відкритті засідання Контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн".

7. У військах перестали формувати нові бригади, зосередяться на тих, що вже є – ОП. В Україні припинили формувати нові бригади, основні зусилля зараз будуть зосереджені на доукомплектуванні наявних підрозділів, повідомив колишній командир 93 бригади, а нині заступник голови Офісу президента полковник Павло Паліса. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Ми-Україна.

8. Зеленський назвав "план Б" на випадок, якщо Україна не стане членом НАТО. Якщо Україна не стане членом НАТО, то їй необхідно буде подвоїти армію та посилити її новим озброєнням. Про це в інтерв’ю виданню The Economist повідомив президент Володимир Зеленський, назвавши такі дії "планом Б".

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