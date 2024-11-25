Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 25 ноября

Силы обороны атаковали военные объекты в России, оккупанты ударили по Одессе и Харькову, ЦИК признал Ташеву избранным народным депутатом

Последствия удара по Одессе (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

1. Генштаб подтвердил атаку на нефтебазу россиян в Калужской области – карта. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил удары по ряду важных объектов на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе.

2. Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Есть пострадавшие и разрушения – фото. Российская армия утром 25 ноября ударила ракетами по центру Одессы. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, есть пострадавшие.

3. Россия ударила по гражданским в центре Харькова, 19 человек ранены – фото последствий. Утром 25 ноября российские оккупационные войска нанесли удар по центру Харькова, ранив два десятка человек. Об этом сообщили представители местных властей.

4. ЦИК признал Тамилу Ташеву избранным народным депутатом. Центральная избирательная комиссия Украины признала постоянную представительницу президента в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву избранным народным депутатом от партии "Голос". Она может занять место умершего в октябре Олега Макарова. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

5. Трудоустроенные после 18 мая могут быть забронированы по новому порядку: разъяснение. Военнообязанные работники, трудоустроившиеся после 18 мая 2024 года, могут быть забронированы по общему порядку, как и другие. Об этом LIGA.net рассказали в Минэкономики.

6. OSINT-аналитики: Силы обороны ударили ракетами ATACMS по аэродрому в Курске – фото. Силы обороны, вероятно, нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по аэродрому в Курской области. Об этом сообщили OSINT-аналитики проекта "КіберБорошно". Портал "Милитарный" уточнил, что это был первый удар американским ракетам по аэродрому на территории РФ.

7. ВСУ помешали прорыву российских диверсантов вблизи Казачьей Лопани в Харьковской области. В ночь на 25 ноября российская диверсионная группа попыталась прорваться через границу в районе контрольно-пропускного пункта Гоптовка – Нехотеевка вблизи Казачьей Лопани в Харьковской области. Об этом сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

8. Зеленский назначил нового главу Сумской ГВА: кто это. Президент Владимир Зеленский 25 ноября назначил нового главу Сумской городской военной администрации. Указ №138/2024-рп опубликован на сайте главы государства.

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