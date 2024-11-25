Вісім головних новин України та світу на 21:00 25 листопада

Сили оборони атакували військові об’єкти в Росії, окупанти вдарили по Одесі та Харкову, ЦВК визнала Ташеву обраною народною депутаткою

Наслідки удару по Одесі (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

1. Генштаб підтвердив атаку на нафтобазу росіян у Калузькій області – карта. Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив удари по низці важливих об'єктів на території Росії. Про це повідомили у пресслужбі.

2. Росія завдала ракетного удару по Одесі. Є постраждалі та руйнування – фото. Російська армія вранці 25 листопада вдарила ракетами по середмістю Одесі. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, є постраждалі.

3. Росія вгатила по цивільних у центрі Харкова, 19 людей поранені – фото наслідків. Вранці 25 листопада російські окупаційні війська завдали удару по центру Харкова, поранивши два десятки людей. Про це повідомили представники місцевої влади.

4. ЦВК визнала Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою. Центральна виборча комісія України визнала постійну представницю президента в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою від партії "Голос". Вона може зайняти місце Олега Макарова, який помер у жовтні. Про це повідомила пресслужба ЦВК.

5. Працевлаштовані після 18 травня можуть бути заброньовані за новим порядком: роз'яснення. Військовозобов’язані працівники, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року, можуть бути заброньовані за загальним порядком, як і інші. Про це LIGA.net розповіли у Мінекономіки.

6. OSINT-аналітики: Сили оборони вдарили ракетами ATACMS по аеродрому в Курську – фото. Сили оборони, ймовірно, завдали удару ракетами ATACMS з касетною бойовою частиною по аеродрому в Курській області. Про це повідомили OSINT-аналітики проєкту "КіберБорошно". Портал "Мілітарний" уточнив, що це був перший удар американськими ракетами по аеродрому на території РФ.

7. ЗСУ завадили прориву російських диверсантів поблизу Козачої Лопані на Харківщині. У ніч проти 25 листопада російська диверсійна група спробувала прорватися через кордон у районі контрольно-пропускного пункту Гоптівка – Нєхотєєвка неподалік Козачої Лопані на Харківщині. Про це повідомив голова Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

8. Зеленський призначив нового очільника Сумської МВА: хто це. Президент Володимир Зеленський 25 листопада призначив нового очільника Сумської міської військової адміністрації. Указ №138/2024-рп опубліковано на сайті глави держави.

Читайте також тексти дня:

Нова Фау-2 не врятує Путіна

Захист заблокував послугу. Чому банки відмовляють військовим у споживчих кредитах

Чому ми витрачаємо гроші на знижках? Як працює маркетинг у Чорну п'ятницю

Полунично-мідний, каштановий, смокі-шоколад: 11 найкращих зимових кольорів волосся

Байден на пенсії, $2000 з солдата КНДР, Volkswagen по вуха у боргах. Найкращі історії світу

Шанувальник Путіна і журналістка. Хто перемагає на виборах у Румунії – чотири цікаві факти

Час захистити Будапештський меморандум словами та діями

Білосніжна усмішка як частина здорового образу: секрети догляду за зубами