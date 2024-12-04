Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 4 декабря

Россияне убили в плену мэра Днепрорудного, РФ готовится к наступлению на Херсон, Рада ликвидировала Комиссию по игорному бизнесу

Евгений Матвеев (Фото: Facebook-аккаунт политика)

1. Россияне убили в плену мэра Днепрорудного, его тело вернули во время последнего обмена. Во время последнего обмена пленными Украине вернули тело городского головы временно оккупированного Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева – российские захватчики похитили его более двух лет назад и все время пытали в плену. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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2. Россия собрала 300 лодок, готовится к наступлению на Херсон – Прокудин. Россия может готовиться к еще одному наступлению на Херсон. Оккупанты собрали 300 лодок для форсирования Днепра, заявил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в комментарии Financial Times.

3. Рада решила ликвидировать Комиссию по игорному бизнесу. Лицензии автоматизируют. Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 4 декабря, приняла в целом законопроект №9256-д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилению контроля за игорным бизнесом. Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам цифровизации Михаил Федоров.

4. Министр обороны Южной Кореи извинился перед гражданами и подал в отставку. Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен подал в отставку из-за военного положения, извинившись перед гражданами. Об этом сообщает агентство Yonhap.

5. Reuters: План Трампа может содержать уступки России со стороны Украины и отказ от НАТО. Общие черты мирных инициатив советников новоизбранного президента США Дональда Трампа содержат территориальные уступки России и членства Украины в НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на интервью с неназванными приближенными Трампа и анализ публичных заявлений.

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