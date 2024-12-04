Вісім головних новин України та світу на 21:00 4 грудня

Росіяни вбили в полоні мера Дніпрорудного, РФ готується до наступу на Херсон, Рада ліквідувала Комісію з грального бізнесу

Євгеній Матвєєв (Фото: Facebook-акаунт політика)

1. Росіяни вбили у полоні мера Дніпрорудного, його тіло повернули під час останнього обміну. Під час останнього обміну полоненими Україні повернули тіло міського голови тимчасово окупованого Дніпрорудного Запорізької області Євгенія Матвєєва – російські загарбники викрали його понад два роки тому і весь час катували у полоні. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

2. Росія зібрала 300 човнів, готується до наступу на Херсон – Прокудін. Росія може готуватися до ще одного наступу на Херсон. Окупанти зібрали 300 човнів для форсування Дніпра, заявив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у коментарі Financial Times.

3. Рада вирішила ліквідувати Комісію з грального бізнесу. Ліцензії автоматизують. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу, 4 грудня, ухвалила в цілому законопроєкт №9256-д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом. Про це повідомив віцепрем'єр, міністр із питань цифровізації Михайло Федоров.

4. Міністр оборони Південної Кореї перепросив перед громадянами та подав у відставку. Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон подав у відставку через воєнний стан, перепросивши перед громадянами. Про це повідомляє агентство Yonhap.

5. Reuters: План Трампа може містити поступки Росії з боку України та відмову від НАТО. Загальні риси мирних ініціатив радників новообраного президента США Дональда Трампа містять територіальні поступки Росії та жодного членства України в НАТО. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на інтерв'ю з неназваними наближеними особами Трампа та аналіз публічних заяв.

6. Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постпреда президента у Криму. Президент Володимир Зеленський 4 грудня звільнив Тамілу Ташеву з посади постійної представниці глави держави в Автономній Республіці Крим. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента.

7. Блінкен заявив, що Україна має ухвалити "важкі рішення" щодо мобілізації. Україна має ухвалити "важкі рішення" щодо подальшої мобілізації людей. Таку думку на брифінгу після зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі висловив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Радіо Свобода.

8. Зеленський – про ситуацію в Грузії: Доручив підготувати санкційні рішення. Президент Володимир Зеленський доручив підготувати санкції проти представників влади Грузії на тлі розгону протестів прихильників євроінтеграції. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, коментуючи ситуацію в країні.

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