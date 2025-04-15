Все о 16 апреля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 16 апреля
По новому церковному календарю 16 апреля отмечают день мучениц Агафьи, Ирины, Хионии, мученика Леонида, Ники, Галины, Феодоры и других; а также Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.
Большая среда – третий день последней недели перед Пасхой, называемой Страстной. В этот день последний раз в церквях читается литургия Преждеосвященных даров. В Страстную среду вспоминается, как первосвященники решили схватить Иисуса и убить его, а у апостола Иуды появилось намерение предать своего учителя.
Святые мученицы Агапия, Ирина и Хиония были сестрами и жили в Римской империи во время правления Диоклетиана. Девушки были схвачены во время преследования христиан. Но они не отказались от Христа и были преданы мучениям, а после казнены.
Коринфские мученики – святой Леонид и с ним семь девушек-христианок – пострадали за Иисуса Христа в III веке. Девушки отказались отречься от веры и после пыток были утоплены в море.
Ильинско-Черниговская икона Божией Матери находится в Петро-Павловском храме и является копией чудотворной иконы, написанной монахом Черниговского Троицко-Ильинского монастыря. По религиозным преданиям, эта икона плакала в течение восьми дней в 1662 году.
Именины и день ангела 16 апреля
По новоюлианскому календарю 16 апреля день ангела отмечают: Леонид, Ирина, Ника, Агафья, Галина. Все имена происходят из греческого языка.
- Леонид происходит из древнегреческого языка и означает "подобен льву" или "из рода льва".
- Ирина происходит из древнегреческой мифологии и трактуется как "мир" и "покой".
- Ника переводится как "победа". В церковной традиции Никой называют Викторию, поэтому в этот день можно поздравлять и женщин с этим именем.
- Агафья означает "любовь".
- Галина – "безмятежность" и "покой".
Народные традиции и приметы на Страстную среду
Страстная неделя – традиционно период строгого поста. В среду уже идет подготовка к Пасхе, люди наводят порядок во дворах и домах. В народе верят в следующие приметы:
дождь в этот день предупреждает о жарком лете;
ясный день предвещает солнечный май;
гром в этот день предвещает большой урожай пшеницы;
холодный день означает холодное лето.
В некоторых регионах принято сажать ранние зерновые культуры.
Что нельзя делать 16 апреля
Первая и последняя недели поста – самые строгие. Нельзя есть продукты животного происхождения и рыбу. Также запрещено:
употреблять алкоголь;
веселиться и развлекаться;
спорить и ссориться;
злословить и сердиться;
нельзя отказывать в помощи и подаянии.
Категорически запрещено включать громкую музыку, когда длится Страстная неделя, поскольку это неделя тишины и покаяния – подготовки к величайшему празднику в году.