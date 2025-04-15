Все о 16 апреля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать
Праздник 16 апреля (Фото: Pixabay)
Содержание:
  1. Какой церковный праздник завтра, 16 апреля
  2. Именины и день ангела 16 апреля
  3. Народные традиции и приметы на Страстную среду
  4. Что нельзя делать 16 апреля

Какой церковный праздник завтра, 16 апреля

По новому церковному календарю 16 апреля отмечают день мучениц Агафьи, Ирины, Хионии, мученика Леонида, Ники, Галины, Феодоры и других; а также Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.

Большая среда – третий день последней недели перед Пасхой, называемой Страстной. В этот день последний раз в церквях читается литургия Преждеосвященных даров. В Страстную среду вспоминается, как первосвященники решили схватить Иисуса и убить его, а у апостола Иуды появилось намерение предать своего учителя.

Святые мученицы Агапия, Ирина и Хиония были сестрами и жили в Римской империи во время правления Диоклетиана. Девушки были схвачены во время преследования христиан. Но они не отказались от Христа и были преданы мучениям, а после казнены.

Коринфские мученики – святой Леонид и с ним семь девушек-христианок – пострадали за Иисуса Христа в III веке. Девушки отказались отречься от веры и после пыток были утоплены в море.

Ильинско-Черниговская икона Божией Матери находится в Петро-Павловском храме и является копией чудотворной иконы, написанной монахом Черниговского Троицко-Ильинского монастыря. По религиозным преданиям, эта икона плакала в течение восьми дней в 1662 году.

Именины и день ангела 16 апреля

По новоюлианскому календарю 16 апреля день ангела отмечают: Леонид, Ирина, Ника, Агафья, Галина. Все имена происходят из греческого языка.

  • Леонид происходит из древнегреческого языка и означает "подобен льву" или "из рода льва".
  • Ирина происходит из древнегреческой мифологии и трактуется как "мир" и "покой".
  • Ника переводится как "победа". В церковной традиции Никой называют Викторию, поэтому в этот день можно поздравлять и женщин с этим именем.
  • Агафья означает "любовь".
  • Галина – "безмятежность" и "покой".
Все о 16 апреля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой день ангела 16 апреля (Фото: Pixabay)
Читайте также о днях ангела
День ангела Галины 2025: дата, история святой и идеи поздравлений с именинами
Когда день ангела Ирины по церковному календарю 2025 – дата именин и красивые поздравления

Народные традиции и приметы на Страстную среду

Страстная неделя – традиционно период строгого поста. В среду уже идет подготовка к Пасхе, люди наводят порядок во дворах и домах. В народе верят в следующие приметы:

  • дождь в этот день предупреждает о жарком лете;

  • ясный день предвещает солнечный май;

  • гром в этот день предвещает большой урожай пшеницы;

  • холодный день означает холодное лето.

В некоторых регионах принято сажать ранние зерновые культуры.

Что нельзя делать 16 апреля

Первая и последняя недели поста – самые строгие. Нельзя есть продукты животного происхождения и рыбу. Также запрещено:

  • употреблять алкоголь;

  • веселиться и развлекаться;

  • спорить и ссориться;

  • злословить и сердиться;

  • нельзя отказывать в помощи и подаянии.

Категорически запрещено включать громкую музыку, когда длится Страстная неделя, поскольку это неделя тишины и покаяния – подготовки к величайшему празднику в году.

Читайте также
Чистый четверг 2025: дата, что это за праздник, что можно и нельзя делать
Страстная пятница 2025: дата, что категорически нельзя делать
день ангелацерковный праздник16 апреля