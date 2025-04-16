Усе про 16 квітня: яке сьогодні свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято сьогодні, 16 квітня
За новим церковним календарем 16 квітня відзначають день мучениць Агафії, Ірини, Хіонії, мученика Леоніда, Ніки, Галини, Феодори та інших; а також Іллінсько-Чернігівської ікони Божої Матері.
Велика середа – третій день останнього тижня перед Великоднем, що називається Страсним. У цей день останній раз у церквах читається літургія Передосвячених дарів. У Страсну середу згадується, як первосвященники вирішили схопити Ісуса та вбити його, а в апостола Юди з’явився намір зрадити свого вчителя.
Святі мучениці Агапія, Ірина та Хіонія були сестрами й жили у Римській імперії за часів правління Діоклетіана. Дівчата були схоплені під час переслідування християн. Проте вони не відмовилися від Христа й були віддані на муки, а після страчені.
Коринфські мученики — святий Леонід і з ним сім дівчат-християнок — постраждали за Ісуса Христа у III столітті. Дівчата відмовилися зректися віри й після тортур були втоплені в морі.
Іллінсько-Чернігівська ікона Божої Матері міститься в Петро-Павлівському храмі та є копією чудотворної ікони, що написав чернець Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря. За релігійними переказами, ця ікона плакала впродовж восьми днів у 1662 році.
Іменини та день ангела 16 квітня
За новоюліанським календарем 16 квітня день ангела відзначають: Леонід, Ірина, Ніка, Агафія, Галина. Всі імена походять з грецької мови.
- Леонід походить з давньогрецької мови й означає "подібний до лева" або "з роду лева".
- Ірина походить з давньогрецької міфології й трактується як "мир" та "спокій".
- Ніка перекладається як "перемога". У церковній традиції Нікою називають Вікторію, тому у цей день можна також вітати жінок з цим іменем.
- Агафія означає "любов".
- Галина – "безтурботність" та "спокій".
Народні традиції та прикмети на Страсну середу
Страсний тиждень – традиційно період суворого посту. В середу вже триває підготовка до Великодня, люди прибирають оселю та подвір'я. В народі вірять у такі прикмети:
дощ цього дня попереджає про спекотне літо;
ясний день віщує сонячний травень;
грім цього дня – до великого врожаю пшениці;
холодний день означає прохолодне літо.
У деяких регіонах заведено садити ранні зернові культури.
Що не можна робити 16 квітня
Перший та останній тижні посту – найсуворіші. Не можна їсти продукти тваринного походження і рибу. Також заборонено:
вживати алкоголь;
веселитися й розважатися;
сперечатися та сваритися;
злословити й сердитися;
не можна відмовляти в допомозі й милостині.
Категорично заборонено вмикати голосно музику, коли триває Страсний тиждень, оскільки це тиждень тиші та покаяння – підготовки до найбільшого свята в році.