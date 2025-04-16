Усе про 16 квітня: яке сьогодні свято, день ангела та що не можна робити

Свято 16 квітня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято сьогодні, 16 квітня

За новим церковним календарем 16 квітня відзначають день мучениць Агафії, Ірини, Хіонії, мученика Леоніда, Ніки, Галини, Феодори та інших; а також Іллінсько-Чернігівської ікони Божої Матері.

Велика середа – третій день останнього тижня перед Великоднем, що називається Страсним. У цей день останній раз у церквах читається літургія Передосвячених дарів. У Страсну середу згадується, як первосвященники вирішили схопити Ісуса та вбити його, а в апостола Юди з’явився намір зрадити свого вчителя.

Святі мучениці Агапія, Ірина та Хіонія були сестрами й жили у Римській імперії за часів правління Діоклетіана. Дівчата були схоплені під час переслідування християн. Проте вони не відмовилися від Христа й були віддані на муки, а після страчені.

Коринфські мученики — святий Леонід і з ним сім дівчат-християнок — постраждали за Ісуса Христа у III столітті. Дівчата відмовилися зректися віри й після тортур були втоплені в морі.

Іллінсько-Чернігівська ікона Божої Матері міститься в Петро-Павлівському храмі та є копією чудотворної ікони, що написав чернець Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря. За релігійними переказами, ця ікона плакала впродовж восьми днів у 1662 році.

Іменини та день ангела 16 квітня

За новоюліанським календарем 16 квітня день ангела відзначають: Леонід, Ірина, Ніка, Агафія, Галина. Всі імена походять з грецької мови.

Леонід походить з давньогрецької мови й означає "подібний до лева" або "з роду лева".

походить з давньогрецької мови й означає "подібний до лева" або "з роду лева". Ірина походить з давньогрецької міфології й трактується як "мир" та "спокій".

походить з давньогрецької міфології й трактується як "мир" та "спокій". Ніка перекладається як "перемога". У церковній традиції Нікою називають Вікторію, тому у цей день можна також вітати жінок з цим іменем.

перекладається як "перемога". У церковній традиції Нікою називають Вікторію, тому у цей день можна також вітати жінок з цим іменем. Агафія означає "любов".

означає "любов". Галина – "безтурботність" та "спокій".

Який день ангела 16 квітня (Фото: Pixabay)

Народні традиції та прикмети на Страсну середу

Страсний тиждень – традиційно період суворого посту. В середу вже триває підготовка до Великодня, люди прибирають оселю та подвір'я. В народі вірять у такі прикмети:

дощ цього дня попереджає про спекотне літо;

ясний день віщує сонячний травень;

грім цього дня – до великого врожаю пшениці;

холодний день означає прохолодне літо.

У деяких регіонах заведено садити ранні зернові культури.

Що не можна робити 16 квітня

Перший та останній тижні посту – найсуворіші. Не можна їсти продукти тваринного походження і рибу. Також заборонено:

вживати алкоголь;

веселитися й розважатися;

сперечатися та сваритися;

злословити й сердитися;

не можна відмовляти в допомозі й милостині.

Категорично заборонено вмикати голосно музику, коли триває Страсний тиждень, оскільки це тиждень тиші та покаяння – підготовки до найбільшого свята в році.