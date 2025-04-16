Все о 17 апреля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

17 апреля отмечаем Чистый четверг – особый день и в христианских, и в народных традициях

17 апреля / Чистый четверг 2025 / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 17 апреля

По новоюлианскому календарю 17 апреля церковь в Украине чествует священномученика Симеона, епископа Персидского; мученика Адриана; мученика Агапита, папу Римского.

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В Чистый четверг церковь вспоминает Тайную вечерю и предательство Иудой своего учителя. С этого дня начинается так называемое "пасхальное триденствие", которое охватывает четверг, пятницу и субботу Великой недели перед Пасхой.

Священномученик Симеон был епископом Персидским и настоятелем всей христианской церкви в Персии в IV веке. Святой Симеон выступил против притеснений христиан персидским царем и отказался выполнять его приказы. За это его бросили в тюрьму, а затем казнили.

Святой мученик Адриан был убит язычниками в III веке за отказ приносить жертву языческим богам.

Святитель Агапит жил в конце V – в начале VI века. Верной службой и благочестивой жизнью заслужил избрание на престол Папы римского.

Именины и день ангела 17 апреля

Какой день ангела 17 апреля / Фото: Pixabay

По церковному календарю 17 апреля именины празднуют Семен и Адриан.

Имя Семен происходит из древнееврейского языка и означает "услышанный Богом".

происходит из древнееврейского языка и означает "услышанный Богом". Адриан – латинское имя, что означало "житель Адриатического моря", то есть родом из Адриатики.

Народные традиции и приметы на Чистый четверг

Чистый четверг – особый день в народных традициях. Он олицетворяет не только христианские обычаи, но и давние украинские традиции славянски корней. Это день очищения не только от пыли и грязи, но и от грехов, от вины. У наших предков были особые ритуалы:

умыться самому и умыть детей до восхода солнца;

тщательно убрать в доме;

почистить хлев и конюшню;

навести порядок в огородах и садах;

подстричься и побриться;

вымыть дежу, в которой готовится хлеб.

На огородах собирали и сжигали прошлогодние листья и ботву. Этот обряд по верованиям обладал защитной силой и в огне сгорали зима, холод и всякая нечисть. Огонь нес очистительную силу.

Чистый четверг 2025 года / Фото: udau.edu.ua

Таким образом люди готовились к праздникам, не просто убирая, но и очищаясь от плохого прошлого. В праздник входили не только с чистыми подворьями, но и очищенными мыслями. Именно поэтому в первые дни Страстной недели люди обязательно шли исповедоваться.

Именно в четверг Иуда продал своего учителя за 30 серебренников. По народным представлениям, в этот день на землю вылезает всякая злая нечисть. Следует избегать пресмыкающихся и хорошо вымыться водой, чтобы освободиться от злых мыслей и намерений.

В карпатских регионах Чистый четверг называли Живым. Там разожженным огнем окуривали скот, также для очищения от злых духов.

Свечи, которые зажигали во время службы в церквях, несли домой и пытались сохранить огонь как можно дольше. Им также окуривали дом от нечистой силы. Также выжигали кресты на сволоке и в хлеву.

Следует заметить, что в Чистый четверг отмечается еще один важный народный праздник – Мертвецкая Пасха. Это Пасха мертвых. В этот день вспоминают умерших и посещают их могилы.

У славян на украинских землях существовал культ умерших, их чествование – обязательная особая традиция, которая прослеживается и теперь через тысячелетия.

Новая пасха / Фото: Pixabay

Сама по себе уборка считается хорошей приметой в Чистый четверг. Также в народе считали, что в этот день нужно собрать все деньги в доме и несколько раз тщательно перечислить их. Тогда богатство будет в течение всего года. Хорошим знаком считали и неожиданную находку в этот день в доме или найти что-то давно потерянное.

Что нельзя делать завтра, 17 апреля

В Чистый четверг очень строго соблюдают пост, также запрещено:

пить алкоголь;

ссориться и злословить;

просить деньги взаймы;

развлекаться и веселиться;

слушать громкую музыку.

Как пишет Олекса Воропай, люди не смеялись и не пели в этот день. Даже не говорили громко, когда шла служба в церкви.

Истовые верующие с вечера четверга уже ничего не ели до Пасхи, пока не будет освящена паска. В Великий четверг следует быть в покое и поддерживать тишину. Весь день сосредоточен на уборке и очищении. А хозяйки в этот день еще и выпекают паски.