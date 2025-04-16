Усе про 17 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято сьогодні, 17 квітня
За новоюліанським календарем 17 квітня церква в Україні вшановує священномученика Симеона, єпископа Перського; мученика Адріана; мученика Агапіта, папу Римського.
У Чистий четвер церква згадує Таємну вечерю та зраду апостолом Юдою свого вчителя. З цього дня розпочинається так зване "пасхальне тридення", яке охоплює четвер, п'ятницю і суботу Великого тижня перед Великоднем.
Священномученик Симеон був єпископ Перським та настоятелем усієї християнської церкви у Персії у IV столітті. Святий Симеон виступив проти утисків християн перським царем й відмовився виконувати його накази. За це його кинули у в'язницю, а потім стратили.
Святий мученик Адріан був убитий язичниками у III столітті за відмову приносити жертву язичницьким богам.
Святитель Агапіт жив наприкінці V – на початку VI століття. Вірною службою та благочестивим життям заслужив обрання па престол Папи римського.
Іменини та день ангела 17 квітня
За церковним календарем 17 квітня іменини святкують Семен та Адріан.
- Ім'я Семен походить з давньоєврейської мови й означає "почутий Богом".
- Адріан – латинське ім’я, що означало "родом з Адріатичного моря", тобто адріатичного походження.
Народні традиції й прикмети на Чистий четвер
Чистий четвер – особливий день в народних традиціях. Він втілює не лише християнські звичаї, а й давні українські традиції слов’янського коріння. Це день не лише очищення від пилу й бруду, але й від гріхів, від провини. Наші предки мали особливі ритуали в цей день:
вмитися самому й вимити дітей до сходу сонця;
поприбирати в помешканні;
повичищати у хлівах та у стайнях;
навести лад у городах та садах;
підстригтися й поголитися;
вимити діжу, в якій готується хліб.
На городах збирали й спалювали торішнє листя та бадилля. Цей обряд за віруваннями мав захисну силу й у вогні згорали зима, холод та всяка нечисть. Вогонь ніс очисну силу.
Таким чином люди готувалися до свят, не просто прибираючи, але й очищуючись від лихого минулого. У свято входили не лише з чистими подвір’ями, а й очищеними думками. Саме тому в перші дні Страсного тижня люди обов’язково йшли сповідуватися.
Саме в четвер Юда продав свого вчителя за 30 срібняків. За народними уявленнями, цього дня на землю вилазить усяка зла нечисть. Слід уникати плазунів й добре вимитися водою, щоб звільнитися від злих думок та намірів.
У карпатських регіонах Чистий четвер називали Живим. Там розпаленим вогнем обкурювали худобу, також для очищення від злих духів.
Свічки, що запалювали під час служби в церквах, несли додому й намагалися зберегти вогонь якомога довше. Ним також обкурювали будинок від нечистої сили. Крім того, випалювали хрести на сволоці та у хліві.
Слід зауважити, що у Чистий четвер відзначається ще одне важливе народне свято – Навський Великдень. Це Великдень мертвих. Цього дня згадують померлих та відвідують їх могили.
У слов’ян на українських землях існував культ померлих, їх вшанування – обов’язкова особлива традиція, що прослідковується і тепер через тисячоліття.
Саме прибирання вважається хорошою прикметою у Чистий четвер. Також в народі вважали, що цього дня слід зібрати усі гроші в домі й кілька разів ретельно їх перерахувати. Тоді багатство буде протягом усього року. Добрим знаком вважали і неочікувану знахідку цього дня у домі або знайти щось давно загублене.
Що не можна робити завтра, 17 квітня
В Чистий четвер дуже суворо дотримуються посту, також заборонено:
пити алкоголь;
сваритися та лихословити;
просити гроші в борг;
розважатися та веселитися;
слухати голосно музику.
Як пише Олекса Воропай, люди не сміялися й не співали цього дня. Навіть не розмовляли голосно, коли йшла служба у церкві.
Особливо ревні віряни від вечора четверга вже нічого не їли аж до великоднього ранку, коли буде посвячена паска. У Великий четвер слід бути у спокої й підтримувати тишу. Весь день зосереджений на прибиранні та очищенні, а господині цього дня ще й випікають паски.