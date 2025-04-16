Усе про 17 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити

17 квітня відзначаємо Чистий четвер – особливий день і в християнських, і в народних традиціях

17 квітня / Чистий четвер 2025 / Фото: Pixabay

Яке церковне свято сьогодні, 17 квітня

За новоюліанським календарем 17 квітня церква в Україні вшановує священномученика Симеона, єпископа Перського; мученика Адріана; мученика Агапіта, папу Римського.

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У Чистий четвер церква згадує Таємну вечерю та зраду апостолом Юдою свого вчителя. З цього дня розпочинається так зване "пасхальне тридення", яке охоплює четвер, п'ятницю і суботу Великого тижня перед Великоднем.

Священномученик Симеон був єпископ Перським та настоятелем усієї християнської церкви у Персії у IV столітті. Святий Симеон виступив проти утисків християн перським царем й відмовився виконувати його накази. За це його кинули у в'язницю, а потім стратили.

Святий мученик Адріан був убитий язичниками у III столітті за відмову приносити жертву язичницьким богам.

Святитель Агапіт жив наприкінці V – на початку VI століття. Вірною службою та благочестивим життям заслужив обрання па престол Папи римського.

Іменини та день ангела 17 квітня

Який день ангела 17 квітня / Фото: Pixabay

За церковним календарем 17 квітня іменини святкують Семен та Адріан.

Ім'я Семен походить з давньоєврейської мови й означає "почутий Богом".

походить з давньоєврейської мови й означає "почутий Богом". Адріан – латинське ім’я, що означало "родом з Адріатичного моря", тобто адріатичного походження.

Народні традиції й прикмети на Чистий четвер

Чистий четвер – особливий день в народних традиціях. Він втілює не лише християнські звичаї, а й давні українські традиції слов’янського коріння. Це день не лише очищення від пилу й бруду, але й від гріхів, від провини. Наші предки мали особливі ритуали в цей день:

вмитися самому й вимити дітей до сходу сонця;

поприбирати в помешканні;

повичищати у хлівах та у стайнях;

навести лад у городах та садах;

підстригтися й поголитися;

вимити діжу, в якій готується хліб.

На городах збирали й спалювали торішнє листя та бадилля. Цей обряд за віруваннями мав захисну силу й у вогні згорали зима, холод та всяка нечисть. Вогонь ніс очисну силу.

Чистий четвер 2025 / Фото: udau.edu.ua

Таким чином люди готувалися до свят, не просто прибираючи, але й очищуючись від лихого минулого. У свято входили не лише з чистими подвір’ями, а й очищеними думками. Саме тому в перші дні Страсного тижня люди обов’язково йшли сповідуватися.

Саме в четвер Юда продав свого вчителя за 30 срібняків. За народними уявленнями, цього дня на землю вилазить усяка зла нечисть. Слід уникати плазунів й добре вимитися водою, щоб звільнитися від злих думок та намірів.

У карпатських регіонах Чистий четвер називали Живим. Там розпаленим вогнем обкурювали худобу, також для очищення від злих духів.

Свічки, що запалювали під час служби в церквах, несли додому й намагалися зберегти вогонь якомога довше. Ним також обкурювали будинок від нечистої сили. Крім того, випалювали хрести на сволоці та у хліві.

Слід зауважити, що у Чистий четвер відзначається ще одне важливе народне свято – Навський Великдень. Це Великдень мертвих. Цього дня згадують померлих та відвідують їх могили.

У слов’ян на українських землях існував культ померлих, їх вшанування – обов’язкова особлива традиція, що прослідковується і тепер через тисячоліття.

Навський великдень / Фото: Pixabay

Саме прибирання вважається хорошою прикметою у Чистий четвер. Також в народі вважали, що цього дня слід зібрати усі гроші в домі й кілька разів ретельно їх перерахувати. Тоді багатство буде протягом усього року. Добрим знаком вважали і неочікувану знахідку цього дня у домі або знайти щось давно загублене.

Що не можна робити завтра, 17 квітня

В Чистий четвер дуже суворо дотримуються посту, також заборонено:

пити алкоголь;

сваритися та лихословити;

просити гроші в борг;

розважатися та веселитися;

слухати голосно музику.

Як пише Олекса Воропай, люди не сміялися й не співали цього дня. Навіть не розмовляли голосно, коли йшла служба у церкві.

Особливо ревні віряни від вечора четверга вже нічого не їли аж до великоднього ранку, коли буде посвячена паска. У Великий четвер слід бути у спокої й підтримувати тишу. Весь день зосереджений на прибиранні та очищенні, а господині цього дня ще й випікають паски.