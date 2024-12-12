Все о 13 декабря: какой завтра церковный праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник отмечают верующие, кого поздравлять с именинами и какие запреты дня – в материале LIGA.net

Какой праздник 13 декабря (Фото: Shopify)

Какой церковный праздник 13 декабря

По новоюлианскому церковному календарю, принятому в Украине, 13 декабря христиане в Украине чествуют: мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Ореста; мученицы Лукии-девы, преподобного Мардария, затворника Киево-Печерского, преподобного Арсения, преподобного Досифея.

Во времена преследования христиан императором Диоклетианом в городе Саталионе арестовали священника Авксентия. Святой Евстратий пришел в тюрьму и попросил, чтобы его забрали вместе с другими христианами. Нищий христианин Мардарий пожалел закованных в кандалы христиан, и за это его тоже арестовали. Вместе их после пыток казнили. В то же время у молодого воина по имени Орест увидели крестик, и он признал себя христианином, за что и был обречен на мученическую смерть.

Святая мученица Лукия имела больную мать в течение четырех лет, но после их молитвы на могиле святой мученицы Агафии мать чудом исцелилась. Святая Лукия видела видение во сне, где святая Агафия приказала ей посвятить жизнь Богу. Тогда девушка решила раздать богатство своего унаследованного имения бедным и нуждающимся. Ее жених, когда увидел, что она раздала свое приданое, разоблачил ее как христианку. Но девушка не испугалась и не отступила от веры во Христа. Она молилась и невредимой прошла все пытки, а потом сама склонила голову под меч.

О преподобном Мардарии, затворнике Киево-Печерском, известно немного. Его имя упоминается в карте Дальних пещер в 1638 году. В монастырских рукописях преподобный Мардарий упоминается как благочестивый монах-аскет.

По старому, юлианскому календарю, 13 декабря церковь отмечала День апостола Андрея Первозванного. Но теперь в Украине принят новоюлианский церковный календарь, и согласно ему праздник Андрея отмечается 30 ноября, а Андреевские вечерницы – в ночь с 29 на 30 ноября.

Именины и день ангела 13 декабря

По новому действующему в Украине религиозному календарю, 13 декабря свои именины празднуют Орест, Лукий, Аркадий, Арсений, Евстрат.

В этот день, 13 декабря 1989 года родилась популярная американская певица Тейлор Свифт. В этом году журнал Forbes признал ее самой богатой исполнительницей в мире.

13 декабря родилась Тейлор Свифт (Фото: Depositphotos)

Что нельзя делать в этот день

13 декабря продолжается Рождественский пост. Поэтому верующие соблюдают правила поста: не едят мясо, яйца и молоко, а также рыбу. В этот день лучше пойти в церковь и помолиться, поскольку пост – это время очищения души и тела. Также лучше соблюдать запрет на громкие гуляния и потребление алкоголя.