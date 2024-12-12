Усе про 13 грудня: яке завтра церковне свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято відзначають віряни, кого вітати з іменинами і які головні заборони дня – у матеріалі LIGA.net

Яке свято 13 грудня (Фото: Shopify)

Яке церковне свято 13 грудня

За новоюліанським церковним календарем, ухваленим в Україні, 13 грудня християни в Україні вшановують: мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Ореста; мучениці Лукії-діви, преподобного Мардарія, затворника Києво-Печерського, преподобного Арсенія, преподобного Досифея.

У часи переслідування християн імператором Діоклетіяном в місті Саталіоні заарештували священника Авксентія. Святий Євстратій прийшов до в’язниці та попросив, щоб і його забрали разом з іншими християнами. Убогий християнин Мардарій пожалів закованих у кайдани християн, і за це його також заарештували. Разом їх після тортур стратили. В той самий час в молодого воїна Ореста побачили хрестик, і він визнав себе християнином, за що і був приречений на мученицьку смерть.

Свята мучениця Лукія мала хвору матір протягом чотирьох років, але після їхньої молитви на могилі святої мучениці Агафії мати дивом зцілилася. Свята Лукія бачила видіння уві сні, де свята Агафія наказала їй присвятити життя Богу. Тоді дівчина вирішила роздати багатство свого маєтку, що отримала у спадок, бідним та нужденним. Її наречений, коли побачив, що вона роздала своє придане, викрив її як християнку. Але дівчина не злякалася і не відступила від віри у Христа. Вона молилася і неушкодженою пройшла усі тортури, а потім сама схилила голову під меч.

Про преподобного Мардарія, затворника Києво-Печерського, відомо небагато. Його ім'я згадується на карті Дальніх печер у 1638 році. У монастирських рукописах преподобний Мардарій згадується як благочестивий монах-аскет.

За старим, юліанським, календарем 13 грудня церква відзначала День апостола Андрія Первозваного. Але тепер в Україні ухвалений новоюліанський церковний календар, і за ним свято Андрія відзначається 30 листопада, а Андріївські вечорниці – у ніч з 29 на 30 листопада.

Іменини та день ангела 13 грудня

За новим чинним в Україні церковним календарем, 13 грудня свої іменини святкують Орест, Лукій, Аркадій, Арсеній, Євстрат.

У цей день, 13 грудня 1989 року народилася популярна американська співачка Тейлор Свіфт. Цього року журнал Forbes визнав її найбагатшою виконавицею у світі.

13 грудня народилася Тейлор Свіфт (Фото: Depositphotos)

Що не можна робити у цей день

13 грудня триває Різдвяний піст. Тому віряни дотримуються правил посту: не їдять м'ясо, яйця та молоко, а також рибу. У цей день краще піти до церкви та помолитись, оскільки піст – це час очищення душі та тіла. Також краще дотримуватися заборони на гучні гуляння та споживання алкоголю.