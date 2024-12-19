Все о 20 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

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Какой церковный праздник 20 декабря

По новому принятому в Украине церковному календарю, 20 декабря отмечаем предпразднование Рождества Христова, священномученика Игнатия Богоносца, преподобного Игнатия, архимандрита Печерского, святителя Даниила, архиепископа Сербского.

Предпразднование Рождества Христова

Предпразднование – это период перед большими праздниками в календаре богослужений. Такой период может занять от одного до нескольких дней. Самый продолжительное предпразднование — накануне Рождества Христова, оно длится пять дней, в этом году начинается 20 декабря. В это время в храмах на богослужениях поют специальные праздничные стихиры (церковные песни с библейским сюжетом), посвященные Рождеству.

Святого Игнатия Богоносца

Святой Игнатий был свидетелем жизни и проповеди апостолов, первых учеников Христа. Существует упоминание о том, что Иисус Христос лично держал Игнатия на руках, когда тот был еще ребенком. Святой принял учение Христа от Иоанна Богослова. А позже занял место одного из 70 апостолов на Антиохийской кафедре в Сирии.

Игнатий руководил церковью в течение 40 лет. Император Траян арестовал уже старого Игнатия за его проповедование — распорядился отправить в Рим и отдать на растерзание зверям в Колизее.

Пока святого, закованного в кандалы, везли в Рим, он написал семь посланий, сохранившихся до настоящего времени. В этих письмах он просил христиан не спасать его от смерти. Мощи святого Игнатия хранятся в Риме.

Святой Игнатий Богоносец (Фото: Ровенская епархия)

Святого Игнатия Печерского

Игнатий был монахом в Киево-Печерском монастыре. Известен своим чудотворным даром исцеления. Мощи его хранятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Святого Даниила, архиепископа Сербского

Святой Даниил был из благородного рода и жил в королевском дворце. Но юношей бежал в монастырь, чтобы служить Богу. За свою верность был посвящен в епископы, а позже стал архиепископом всех Сербских и Поморских земель. Годы правления Даниила считаются временем процветания Сербской церкви.

Именины и день ангела 20 декабря

По новоюлианскому календарю, действующему в Украине с 2023 года, в этот день именины отмечают Даниил, Данило, Игнатий и Игнат.

Чьи именины 20 декабря (Фото: Unsplash)

Государственные и международные праздники

День чествования пенсионеров и ветеранов МВД , основанный с целью отдать дань уважения преданности мужчин и женщин, много лет отдавших службе в Министерстве внутренних дел и Национальной полиции. Их работа критически важна для государства и граждан. К празднику всегда устраивают официальные события, чтобы отметить работу этих выдающихся людей.

, основанный с целью отдать дань уважения преданности мужчин и женщин, много лет отдавших службе в Министерстве внутренних дел и Национальной полиции. Их работа критически важна для государства и граждан. К празднику всегда устраивают официальные события, чтобы отметить работу этих выдающихся людей. Международный день солидарности людей . Мероприятие, основанное в 2006 году, имеет цель — объединить всех людей, всех национальностей, рас и религий. Только объединившись, человечество может справиться с глобальными проблемами и преодолеть вызовы всемирного значения.

. Мероприятие, основанное в 2006 году, имеет цель — объединить всех людей, всех национальностей, рас и религий. Только объединившись, человечество может справиться с глобальными проблемами и преодолеть вызовы всемирного значения. День колядования в США. В этот день американцы колядуют. Такой день создан для восстановления традиции исполнять рождественские песни для хорошего настроения и праздничной атмосферы.

Что нельзя делать 20 декабря

В этот период продолжается Рождественский пост. А в предпразднование Рождества пост особенно строгий, поэтому 20 декабря запрещено:

есть мясные продукты;

употреблять рыбу;

готовить блюда из молока или яиц;

употреблять алкогольные напитки;

следует воздерживаться от плохих привычек.

Перед праздником Рождества, согласно посту, заведено только сухоядение, даже запрещено добавлять масло в блюда. Но следует напомнить, что пост следует соблюдать, учитывая состояние здоровья и советы врача.