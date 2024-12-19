Усе про 20 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити

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Яке церковне свято 20 грудня

За новим ухваленим в Україні церковним календарем, 20 грудня відзначаємо передсвято Різдва Христового, священномученика Ігнатія Богоносця, преподобного Ігнатія, архимандрита Печерського, святителя Даниїла, архиєпископа Сербського.

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Передсвято Різдва Христового

Передсвято – це період перед великими святами в календарі богослужінь. Такий період може тривати від одного до кількох днів. Найдовше передсвято — напередодні Різдва Христового, воно триває п'ять днів, цього року розпочинається 20 грудня. У цей час у храмах на богослужіннях співають спеціальні святкові стихири (церковні пісні з біблійним сюжетом), присвячені Різдву.

Святого Ігнатія Богоносця

Святий Ігнатій був свідком життя та проповідування апостолів, перших учнів Христа. Існує згадка про те, що Ісус Христос особисто тримав Ігнатія на руках, коли той був ще дитиною. Святий перейняв Христове вчення від Іоанна Богослова. А пізніше зайняв місце одного з 70 апостолів на Антіохійській кафедрі у Сирії.

Ігнатій керував церквою протягом 40 років. Імператор Траян заарештував вже старого Ігнатія за його проповідування — наказав відправити до Рима й віддати на розтерзання звірам у Колізеї.

Поки святого, закованого в кайдани, везли до Рима, він написав сім послань, що збереглися до нашого часу. В цих листах він просив християн не рятувати його від смерті. Мощі святого Ігнатія зберігаються у Римі.

Святий Ігнатій Богоносець (Фото: Рівненська єпархія)

Святого Ігнатія Печерського

Ігнатій був монахом у Києво-Печерському монастирі. Відомий своїм чудотворним даром зцілення. Мощі його зберігаються в Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Святого Даниїла, архиєпископа Сербського

Святий Даниїл був зі шляхетного роду та жив у королівському палаці. Але юнаком втік до монастиря, щоб служити Богу. За свою вірність був висвячений у єпископа, а пізніше став архієпископом усіх Сербських та Поморських земель. Роки правління Даниїла вважаються часом процвітання Сербської церкви.

Іменини та день ангела 20 грудня

За новоюліанським календарем, що діє в Україні від 2023 року, в цей день іменини відзначають Данило, Даниїл, Ігнатій та Гнат.

Чиї іменини 20 грудня (Фото: Unplash)

Державні та міжнародні свята

День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС , заснований з метою вшанувати відданість чоловіків та жінок, що багато років віддали службі у Міністерстві внутрішніх справ та Національній поліції. Їх робота є критично важливою для держави та громадян. До свята завжди влаштовують офіційні події, щоб відзначити роботу цих видатних людей.

, заснований з метою вшанувати відданість чоловіків та жінок, що багато років віддали службі у Міністерстві внутрішніх справ та Національній поліції. Їх робота є критично важливою для держави та громадян. До свята завжди влаштовують офіційні події, щоб відзначити роботу цих видатних людей. Міжнародний день солідарності людей . Захід, заснований 2006 року, має на меті — об’єднати усіх людей, усіх національностей, рас та релігій. Тільки об’єднавшись, людство може впоратися з глобальними проблемами та подолати виклики всесвітнього значення.

. Захід, заснований 2006 року, має на меті — об’єднати усіх людей, усіх національностей, рас та релігій. Тільки об’єднавшись, людство може впоратися з глобальними проблемами та подолати виклики всесвітнього значення. День колядування у США. В цей день американці колядують. Такий день створений для відновлення традиції виконувати різдвяні пісні для гарного настрою та святкової атмосфери.

Що не можна робити 20 грудня

У цей період триває Різдвяний піст. А в передсвято Різдва піст особливо суворий, тож 20 грудня заборонено:

їсти м’ясні продукти;

вживати рибу;

готувати страви з молока або яєць;

вживати алкогольні напої;

слід утримуватися від поганих звичок.

Перед святом Різдва, відповідно до посту, заведено лише сухоїдіння, навіть заборонено додавати олію до страв. Але слід нагадати, що посту слід дотримуватися лише з огляду на стан здоров’я та поради лікаря.