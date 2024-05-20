Индия примет участие в саммите мира в Швейцарии – премьер страны

Свое участие в саммите уже подтвердили более 50 стран

Нарендра Моди (Фото: EPA)

Индия примет участие в предстоящем саммите мира по урегулированию войны в Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Об этом в интервью изданию PTI сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает The Siasat Daily.

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По его словам, Индия будет участвовать во всех важных саммитах, продвигающих повестку дня глобального мира, безопасности и развития. Речь идет о саммите G7, который состоится в Италии 13-15 июня, а также о Глобальном саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

Моди отметил, что Индия будет "звучать как голос Глобального юга" на этих саммитах, чтобы формировать глобальный дискурс и продвигать видение развития, ориентированного на человека, и успешного мира.

"Уровень участия будет зависеть от времени, логистики и параллельных обязательств", – сказал премьер Индии в ответ на вопрос о том, будет ли он присутствовать на встречах.

Моди подчеркнул, что приглашения, направленные Индии принять участие в саммитах, являются подтверждением значимости страны и ее вклада в международные дела.

10 апреля Федеральный совет Швейцарии сообщил, что Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня.

16 апреля Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, но только при участии в ней России.

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать саммит мира и имеет план, как это сделать.

2 мая руководитель ОП Ермак сообщил, что Украина сделает все для присутствия Китая на саммите мира. Однако Пекин хочет, чтобы там была и РФ, тогда как отсутствие России является принципиальным для Украины.

На 15 мая 50 стран подтвердили, что примут участие в саммите мира.

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