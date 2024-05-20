Харьковское направление. Спикер ВСУ: РФ вводит пехоту, задача – укрепиться на севере

Представитель ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что враг своими действиями пытается обеспечить благоприятные условия для дальнейшего продвижения

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Силы территориальной обороны ВСУ)

На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. В течение последних нескольких дней российская армия привлекает группы пехоты, перед которыми ставит задачу закрепиться вблизи населенных пунктов на севере области. Об этом LIGA.net заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Волошин рассказал о том, что активность врага увеличилась на Харьковском и на других направлениях, что привело к увеличению потерь среди оккупантов.

Он отметил, что в течение последних нескольких дней российская армия привлекает группы пехоты, перед которыми ставит задачу закрепиться вблизи населенных пунктов на севере области.

"Противник своими действиями пытается обеспечить благоприятные условия для дальнейшего продвижения для занятия более выгодных позиций на местности", – акцентировал он.

Представитель ОСУВ "Хортица" рассказал, что украинские защитники с помощью средств разведки и беспилотников осуществляют выявление отдельных групп противника, места развертывания его артиллерийских средств и наносят огневое поражение с целью недопущения накопления врагом сил и средств в северной части Волчанска.

Кроме того, воины Сил обороны продолжают прочесывание городской застройки и северо-западных окраин, под огневым контролем украинской артиллерии и беспилотных систем места сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов и возможные места оборудования вражеских позиций.

В результате боевых действий на этом направлении в целом потери российских оккупантов составили 263 единицы вооружения и военной техники, в частности:

→ 1572 личного состава;

→ уничтожено восемь танков;

→ 13 боевых бронированных машин;

→ 12 артиллерийских систем;

→ одна система ПВО;

→ 75 дронов;

→ 66 автомобилей;

→ 12 единиц специальной техники противника.

Кроме этого, Волошин акцентировал, что Силы обороны повредили девять танков, 11 боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 32 автомобиля и три единицы специальной техники врага.

"Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, наносят врагу поражения, уничтожают его личный состав и технику и продолжают давать отпор вооруженной агрессии России", – добавил он.

Карта: Deepstate

16 мая россияне обстреляли одно из сел Волчанской общины. В результате атаки ранения получили шесть человек, среди которых начальник Волчанской ГВА.

По состоянию на 20 мая из приграничья Харьковской области было эвакуировано более 10 500 человек.

20 мая заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха заявил, что ВСУ примерно на 60% контролируют Волчанск, в то же время штурмовать город враг не прекращает.

В тот день Волошин сообщил и о том, что Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию в районе Волчанска, продолжаются контрударные действия в других районах в приграничной области Харьковской области.

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