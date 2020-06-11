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10 главных новостей Украины и мира на 19:00 11 июня

10 главных новостей Украины и мира на 19:00 11 июня - Фото
11.06.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. В УКРАИНЕ РЕКОРД СУТОЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ. Зафиксировали 689 новых больных COVID-19. В МОЗ будут рекомендовать введение новых карантинных мер. Шмыгаль назвал критерий для усиления карантина в масштабах страны. (подробнее)

2. НБУ СНИЗИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ ДО ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА. Учетная ставка снижена на 2 процентных пункта – до 6%. При этом регулятор объявил о завершении цикла быстрого смягчения политики НБУ. (подробнее)

3. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО ПРОСЕЛ НИЖЕ 40%. Киевский международный институт социологии показал результаты опроса на рубеже весны и лета 2020 года: рейтинг главы государства плавно снижается. (подробнее)

4. ТАРИФЫ НА ТЕПЛО И ГОРЯЧУЮ ВОДУ СНИЗЯТСЯ. Кабмин обязал предприятия теплоснабжения снизить в действующих тарифах расходы на приобретение природного газа. (подробнее)

5. ВАКАРЧУК УХОДИТ ИЗ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ. Место лидера партии Голос в Верховной Раде займет Алина Свидерская. (подробнее)

6. КАБМИН ПОДПИСАЛ МЕМОРАНДУМ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ "ЗЕЛЕНОЙ" ЭНЕРГИИ. Документ подписали представители двух ассоциаций "зеленой" энергетики. (подробнее)

7. СТЕРНЕНКО СООБЩИЛИ О ПОДОЗРЕНИИ В УМЫШЛЕННОМ УБИЙСТВЕ. Общественному деятелю и экс-лидеру одесского Правого сектора сообщили о подозрении в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, которое он якобы совершил, когда Кузнецов с напарником напали на него в 2018 году. (подробнее)

8. ШМЫГАЛЬ АНОНСИРОВАЛ ВВЕДЕНИЕ НУЛЕВОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ. В Украине уже в этом году могут ввести нулевое или однократное декларирование. (подробнее)

9. США УТВЕРДИЛИ ПАКЕТ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ. Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 год в размере $250 млн. (подробнее)

10. ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО ГЛАВУ МИНЭНЕРГО УВОЛЯТ, ЕСЛИ ДОКАЖУТ ЕЕ СВЯЗЬ С АХМЕТОВЫМ. Президент сказал, что пока у него нет доказательств, что и.о. министра энергетики Буславец связана с олигархом. (подробнее)

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