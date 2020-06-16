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11 главных новостей Украины и мира на 19:00 16 июня

11 главных новостей Украины и мира на 19:00 16 июня - Фото
16.06.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. РАДА ЗАПРЕТИЛА БАНКАМ НАЧИСЛЯТЬ ШТРАФЫ ПО КРЕДИТАМ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНАВерховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3297, который запрещает начислять штрафные санкции по кредитам в период действия коронавирусного карантина. Он предусматривает запрет на штрафы и неустойки по кредитам не только в период карантина, а и в течение 30 дней после его завершения (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. В ДВУХ ОБЛАСТЯХ УКРАИНЫ ЗА СУТКИ ЗАФИКСИРОВАНО БОЛЕЕ 100 ЗАБОЛЕВШИХ. Во Львовской и Ровенской областях зафиксировано более 100 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки (подробнее).

3НА ЭЛЕКТРОТЯЖМАШЕ ОБЫСКИ: ГОСПРЕДПРИЯТИЕ ПОДОЗРЕВАЮТ В СХЕМАХ И ПОСТАВКАХ В РФСотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводили обыски на госпредприятии (ГП) "Завод “Электротяжмаш" по делу о растрате имущества ГП и поставке оборудования российскому Брянскому машиностроительному заводу в обход санкций (подробнее).

4. ОТМЕНЯТЬ ВНО-2020 НЕТ ОСНОВАНИЙ - ЦЕНТР ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко говорит, что сейчас есть два варианта развития событий: проведение ВНО с 25 июня, а также если будет обостряться ситуация, то 17 августа (подробнее).

5. ДЕЛО ГАНДЗЮК. СБУ ЗАДЕРЖАЛА МАНГЕРА, ЕГО ВЕЗУТ В СУДСегодня утром сотрудники СБУ задержали в больнице Херсона главу областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк (подробнее).

6. КАРАНТИН В СИЛЕ. АЭРОПОРТ "КИЕВ" ОТМЕНИЛ ВСЕ РЕГУЛЯРНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАРЕЙСЫ. Аэропорт советует пассажирам внимательно следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний. На сайте аэропорта все международные авиарейсы, запланированные на 16 июня, в графике полетов обозначены как отмененные (подробнее).

7. КОРОНАВИРУС. ЗЕЛЕНСКУЮ ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ С ДВУСТОРОННЕЙ ПНЕВМОНИЕЙЕлену Зеленскую, супругу президента Владимира Зеленского, госпитализировали в больницу в Киеве. Очередные ПЦР-тесты у президента и детей показали негативный результат (подробнее).

8. НБУ МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ СРЕДСТВ БАНКОВ-БАНКРОТОВ: РАДА ПОДДЕРЖАЛА ПРОЕКТ ДУБИНСКОГОВерховная Рада приняла за основу законопроект №2459 об отнесении требований Национального банка (НБУ) по сделкам рефинансирования с неплатежеспособными банками к пятой очереди кредиторов. Инициатор законопроекта - депутат от Слуги народа Александр Дубинский, которого связывают с Игорем Коломойским (подробнее).

9. КОНФЛИКТ ЯДЕРНЫХ ДЕРЖАВ. НА ГРАНИЦЕ ИНДИИ И КИТАЯ ПРОИЗОШЕЛ БОЙ: ЕСТЬ УБИТЫЕНа границе Индии и Китая произошло столкновение между армиями двух стран. В результате происшествия погиб один индийский офицер и два солдата (подробнее).

10. УКРАИНЦЕВ ХОТЯТ НАКАЗЫВАТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕ МАСКИ В ТРАНСПОРТЕ И ПОМЕЩЕНИЯХКабмин готов отменить обязательное ношение медмасок на улицах, но планирует усилить админответственность за их отсутствие в помещениях и общественном транспорте (подробнее).

11. СУД ИЗМЕНИЛ МЕСТО ДОМАШНЕГО АРЕСТА ДЛЯ СТЕРНЕНКОБывшему лидеру одесской ячейки Правого сектора Сергею Стерненко, подозреваемому в убийстве, суд изменил адрес отбывания домашнего ареста с одесского на киевский (подробнее).

Читайте также: Герои карантинного времени. Первый рейтинг клиентской признательности. Проголосуйте за компании, которые скрасили ваш карантин

Арина Толина
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