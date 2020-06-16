Отменять ВНО-2020 нет оснований - центр оценивания качества образования

Внешнее независимое оценивание (фото - testportal.gov.ua)

В Украине отменять внешнее независимое оценивание нет никаких оснований. Об этом сегодня в эфире программы Сніданок з 1+1 заявила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

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"Кампания по защите ВНО развернулась на этой неделе, и она показывает, что определенные риски есть. Сейчас есть два варианта развития событий: проведение ВНО с 25 июня, а также если будет обостряться ситуация, то 17 августа", - отметила Вакуленко.

По ее словам, запланированное ВНО будет проходить очно в классическом формате.

"Только политическое заявление, что может быть отмена ВНО потому, что нет никаких объективных оснований. На сегодня все пункты на 100% обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты", - подчеркнула Вакуленко.

13 июня сообщалось , что Кабмин запретил проведение пробного внешнего независимого оценивания в учреждениях образования из-за коронавируса. В Минздраве также не исключали перенос ВНО-2020.

15 июня в МОН рассказали , кто может не проходить ВНО в этом году.

15 июня врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила , что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.

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