Отменять ВНО-2020 нет оснований - центр оценивания качества образования

В Украине отменять внешнее независимое оценивание нет никаких оснований. Об этом сегодня в эфире программы Сніданок з 1+1 заявила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
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"Кампания по защите ВНО развернулась на этой неделе, и она показывает, что определенные риски есть. Сейчас есть два варианта развития событий: проведение ВНО с 25 июня, а также если будет обостряться ситуация, то 17 августа", - отметила Вакуленко.
По ее словам, запланированное ВНО будет проходить очно в классическом формате.
"Только политическое заявление, что может быть отмена ВНО потому, что нет никаких объективных оснований. На сегодня все пункты на 100% обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты", - подчеркнула Вакуленко.
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