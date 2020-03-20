Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

11 главных новостей Украины и мира на 19:00 20 марта

11 главных новостей Украины и мира на 19:00 20 марта - Фото
20.03.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. В ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ ЗАФИКСИРОВАЛИ ЕЩЕ ПЯТЬ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19. Всего на данный момент в Украине 26 подтвержденных случаев болезни, три из них летальные, выздоровел один пациент (подробнее).

2. ИЗ-ЗА КАРАНТИНА В УКРАИНЕ МАССОВО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ МАЛЫЙ БИЗНЕС. По оценке Торгово-промышленной палаты, прекратили работу около 700 000 предпринимателей, малых предприятий и учреждений сферы услуг и образования (подробнее).

3. УКРАИНА ПОЛУЧИТ 10 МЛН ТЕСТОВ НА КОРОНАВИРУС ИЗ КИТАЯ. Они прибудут в течение 48 часов, их распределят по всей Украине, заявил президент Зеленский. Также будут получены 10 аппаратов искусственной вентиляции легких (подробнее).

4. "НЕФТЯНАЯ ВОЙНА": В США ЗАДУМАЛИСЬ О НОВЫХ САНКЦИЯХ ПРОТИВ РОССИИ. У Трампа рассматривают возможность ввести санкции против РФ за выход из сделки с ОПЕК (подробнее).

5. UBER И BOLT БУДУТ ВОЗИТЬ МЕДИКОВ НА РАБОТУ БЕСПЛАТНО. Об этом достигнута договоренность между службами такси и Минздравом, она предполагает 10 000 бесплатных поездок. (подробнее).

6. ROZETKA, АТБ И НОВАЯ ПОЧТА ЗАПУСТИЛИ ДОСТАВКУ ПРОДУКТОВ НА ДОМ. Пилотный проект, который поможет соблюдать карантин, стартовал в Днепропетровской области (подробнее).

7. ЗЕЛЕНСКИЙ УВОЛИЛ СОВЕТНИКА, КОТОРЫЙ КРИТИКОВАЛ ЕГО ОКРУЖЕНИЕ. Нардеп Гео Лерос из Слуги народа накануне дал интервью, в котором критически отозвался о действиях главы ОП Ермака и внештатного советника секретаря СНБО Сивохо (подробнее).

8. ГРИВНЯ ВОЗВРАЩАЕТ ПОТРЯННОЕ. К закрытию межбанка доллар подешевел на 52 копейки, евро - на 80 копеек (подробнее).

9. ИСПАНИЯ СТАЛА ЧЕТВЕРТОЙ СТРАНОЙ, ГДЕ ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕРЛО БОЛЬШЕ 1000 ЧЕЛОВЕК. За день количество умерших выросло на 235 человек, всего заболевших в Испании почти 20 000 (подробнее).

10. В НБУ УТОЧНИЛИ ДЕТАЛИ КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ. Будут разработаны два подхода к режиму льгот, отдельно для розничных кредитов населению и малому бизнесу, отдельно - для среднего и крупного бизнеса (подробнее).

11. ЦЕНА НА BRENT ВОЗВРАЩАЕТСЯ К $30. Рост происходит на фоне планов европейских правительств и США поддержать экономику (подробнее).

Читайте также: 80% готовы и дальше ходить на работу. Большой опрос, что думают украинцы о коронавирусе

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
главное за день
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 