11 главных новостей Украины и мира на 19:00 20 марта

1. В ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ ЗАФИКСИРОВАЛИ ЕЩЕ ПЯТЬ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19. Всего на данный момент в Украине 26 подтвержденных случаев болезни, три из них летальные, выздоровел один пациент (подробнее).

2. ИЗ-ЗА КАРАНТИНА В УКРАИНЕ МАССОВО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ МАЛЫЙ БИЗНЕС. По оценке Торгово-промышленной палаты, прекратили работу около 700 000 предпринимателей, малых предприятий и учреждений сферы услуг и образования (подробнее).

3. УКРАИНА ПОЛУЧИТ 10 МЛН ТЕСТОВ НА КОРОНАВИРУС ИЗ КИТАЯ. Они прибудут в течение 48 часов, их распределят по всей Украине, заявил президент Зеленский. Также будут получены 10 аппаратов искусственной вентиляции легких (подробнее).

4. "НЕФТЯНАЯ ВОЙНА": В США ЗАДУМАЛИСЬ О НОВЫХ САНКЦИЯХ ПРОТИВ РОССИИ. У Трампа рассматривают возможность ввести санкции против РФ за выход из сделки с ОПЕК (подробнее).

5. UBER И BOLT БУДУТ ВОЗИТЬ МЕДИКОВ НА РАБОТУ БЕСПЛАТНО. Об этом достигнута договоренность между службами такси и Минздравом, она предполагает 10 000 бесплатных поездок. (подробнее).

6. ROZETKA, АТБ И НОВАЯ ПОЧТА ЗАПУСТИЛИ ДОСТАВКУ ПРОДУКТОВ НА ДОМ. Пилотный проект, который поможет соблюдать карантин, стартовал в Днепропетровской области (подробнее).

7. ЗЕЛЕНСКИЙ УВОЛИЛ СОВЕТНИКА, КОТОРЫЙ КРИТИКОВАЛ ЕГО ОКРУЖЕНИЕ. Нардеп Гео Лерос из Слуги народа накануне дал интервью, в котором критически отозвался о действиях главы ОП Ермака и внештатного советника секретаря СНБО Сивохо (подробнее).

8. ГРИВНЯ ВОЗВРАЩАЕТ ПОТРЯННОЕ. К закрытию межбанка доллар подешевел на 52 копейки, евро - на 80 копеек (подробнее).

9. ИСПАНИЯ СТАЛА ЧЕТВЕРТОЙ СТРАНОЙ, ГДЕ ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕРЛО БОЛЬШЕ 1000 ЧЕЛОВЕК. За день количество умерших выросло на 235 человек, всего заболевших в Испании почти 20 000 (подробнее).

10. В НБУ УТОЧНИЛИ ДЕТАЛИ КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ. Будут разработаны два подхода к режиму льгот, отдельно для розничных кредитов населению и малому бизнесу, отдельно - для среднего и крупного бизнеса (подробнее).

11. ЦЕНА НА BRENT ВОЗВРАЩАЕТСЯ К $30. Рост происходит на фоне планов европейских правительств и США поддержать экономику (подробнее).

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