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11 главных новостей Украины и мира на 19:00 26 мая

11 главных новостей Украины и мира на 19:00 26 мая - Фото
26.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное.

1. В МИНЗДРАВЕ РАССКАЗАЛИ О СМЯГЧЕНИИ КАРАНТИНА С 1 ИЮНЯ. Если будут достигнуты необходимые эпидемические показатели, планируется разрешить работу бассейнов и спортзалов, а также позволить посещать образовательные занятия в группах не более десяти человек (подробнее).

2. КОЛИЧЕСТВО БЕЗРАБОТНЫХ В УКРАИНЕ ПРЕВЫСИЛО ПОЛМИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК. За минувшую неделю количество официально зарегистрированных безработных в Украине выросло на 19 600 человек и на 26 мая составляет 506 000 (подробнее).

3. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ И АВИАСООБЩЕНИЯ ЗАПУСТЯТ РАНЬШЕ АНОНСИРОВАННОГО - КРИКЛИЙ. Поезда начнут курсировать не с 1 июня, а уже на этой неделе. Авиасообщение между городами, где нет угрожающей ситуации с заболеванием на коронавирус, планируют открыть раньше, чем анонсировали. То есть еще до 15 июня (подробнее).

4. КОРОНАВИРУС. ЗА СУТКИ ВЫЗДОРОВЕЛО В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, ЧЕМ ДНЕМ РАНЕЕ. За сутки 339 новых случаев заболевания (сутками ранее - 259) выздоровел 341 пациент (126), умер 21 (шесть) (подробнее).

5. ПОИСК ГЛАВЫ ПРАВЛЕНИЯ УКРНАФТЫ ОСТАНОВЛЕН. Набсовет ПАО "Укрнафта" 20 мая избрал на должность главы правления компании Олега Геза, который с 1 мая 2019 года временно исполняет обязанности председателя правления общества (подробнее).

6. APPLE ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ. Дата регистрации ТОВ "ЕППЛ УКРАЇНА" - 15.04.2020, руководитель - Роман Гуменюк, адрес регистрации - бизнес-центр IQ. Единственный основатель и бенефициар компании - ирландское юрлицо Apple (подробнее).

7. АВАКОВ НЕ УЙДЕТ В ОТСТАВКУ ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА В КАГАРЛЫКЕ – ЗАМГЛАВЫ МВД. По словам Геращенко, отставка министра внутренних дел из-за резонансного инцидента в Кагарлыке, где в полицейском отделении девушку пытали и насиловали, "не обоснована" (подробнее).

8. ПОРОШЕНКО ПРОИГНОРИРОВАЛ ОБЫСК В ГБР ПО ДЕЛУ О "КОНТРАБАНДЕ" КАРТИН. Вместо обыска пятый президент открыл выставку этих произведений искусства и заявил, что все картины законно прошли таможенный контроль. Его адвокат также отметил нарушения процедуры при вручении повестки (подробнее).

9. КАБМИН СМЕНИЛ ГЛАВУ ГОСЕГОКАДАСТРА. Денис Башлык - уволен, его с приставкой и.о. заменила Юлия Мороз (подробнее).

10. СУД ЗАОЧНО АРЕСТОВАЛ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РЕЖИМА ЯНУКОВИЧА ПО ДЕЛУ О РАССТРЕЛАХ НА МАЙДАНЕ. Это решение суда позволит прокурорам начать процедуру экстрадиции Павла Лебедева (подробнее).

11. COVID-19. БРАЗИЛИЯ ВЫШЛА НА ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО ЧИСЛУ УМЕРШИХ ЗА СУТКИ. Всего в стране зафиксировали 376 669 (+13 051 за сутки) инфицированных, 23 522 летальных исходов (+806), 153 833 пациентов одолели недуг (подробнее).

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Марк Сировой
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