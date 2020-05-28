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12 главных новостей Украины и мира на 19:00 28 мая

12 главных новостей Украины и мира на 19:00 28 мая - Фото
28.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. FORBES НАЗВАЛ 100 БОГАТЕЙШИХ УКРАИНЦЕВ. В первой тройке - Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Петр Порошенко (подробнее).

2. США ПЕРЕДАДУТ УКРАИНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ НА $125 МЛН. В Пентагоне считают, что Украина добилась необходимого прогресса в ключевых реформах и должна получить вторую часть из $250 млн ассигнований, одобренных ранее (подробнее - что входит в пакет).

3. ПРИВАТБАНК ЗАЯВИЛ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ В ДЕЛЕ СУРКИСОВ. Документы, на основании которых открыты исполнительные производства, были якобы подписаны не директорами компаний-заявителей, а другим лицом (подробнее).

4. УКРАИНА ПРОШЛА ПИК ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА. В НАНУ заявили, что пик был в форме плато и уже закончился (подробнее).

5. НАРДЕП ЛЕРОС ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ В НАПК ПРОТИВ ВРИО МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ. В подразделении Энергоатома, которому Ольга Буславец поручила майнинг криптовалют, работает ее сын (подробнее).

6. НА БАНКОВОЙ ПОДВЕЛИ ИТОГИ МИНСКОЙ ВСТРЕЧИ ПО ДОНБАССУ. Обсуждали выборы в ОРДЛО, списки для следующего обмена и восстановление банковской системы по законам Украины (подробнее).

7. В МИНЭНЕРГО ОТВЕРГЛИ ИДЕЮ ВОЗОБНОВИТЬ ИМПОРТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ИЗ РОССИИ И БЕЛАРУСИ. Врио министра Ольга Буславец считает, что нельзя покупать электроэнергию у соседей, когда в стране ее профицит (подробнее).

8. ГЕРМАНИЯ ОТКАЗАЛА ОНИЩЕНКО В УБЕЖИЩЕ И ПРИЗЫВАЕТ ЕГО СРОЧНО ПОКИНУТЬ СТРАНУ. Если решение не удастся обжаловать, беглый экс-нардеп может выехать в Россию (подробнее).

9. В МИД ПОЯВИЛСЯ СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ РОССИИ. Глава ведомства Дмитрий Кулеба поручил координировать санкционную политику послу по особым поручениям Алексею Макееву (подробнее).

10. МАУ СОКРАЩАЕТ СОТРУДНИКОВ И ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ ФЛОТ. В компании подготовили стратегию возобновления полетов после закрытия авиасообщения из-за коронавируса (подробнее).

11. ПАРЛАМЕНТ КИТАЯ ОДОБРИЛ ЗАКОН, КОТОРЫЙ ОГРАНИЧИТ АВТОНОМИЮ ГОНКОНГА. Призывы к отделению от КНР могут стать уголовным преступлением, а на территории автономии смогут работать китайские спецслужбы (подробнее).

12. "ПИСЬМА СЧАСТЬЯ" НАЧНУТ ПРИХОДИТЬ УКРАИНСКИМ ВОДИТЕЛЯМ В ИЮНЕ. В МВД рассказали, как и где будет работать система автоматической фиксации превышения скорости (подробнее).

Читайте также: Лето, солнце, море, пляж: какими будут коронавирусное лето и отпуск. Интервью вирусолога

Денис Юдин
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