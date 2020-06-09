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13 главных новостей Украины и мира на 19:00 9 июня

13 главных новостей Украины и мира на 19:00 9 июня - Фото
09.06.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ДЕЛО MH17. РОССИЙСКОЕ РУКОВОДСТВО МОЖЕТ ВОЙТИ В СПИСОК ПОДОЗРЕВАЕМЫХ — МИД. В список подозреваемых в судебном процессе по делу о сбитом боевиками во временно оккупированном Донбассе самолете рейса МН17 могут войти не только исполнители, но и те, кто отдавал преступные приказы, вплоть до военно-политического руководства России (подробнее).

2. ПРИВАТБАНК ЗАПУСТИЛ ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ С КАРТ В КАССАХ МАГАЗИНОВ. Новая услуга ПриватБанка позволяет снять до 500 грн за один раз в кассе магазина или супермаркета (подробнее).

3. ГЛАВА УКРОБОРОНПРОМА АБРОМАВИЧУС УВОЛИЛ РУКОВОДИТЕЛЯ ГП "АНТОНОВ". В Укроборонпроме отмечают, что накануне комиссия госконцерна завершила проверку предприятия и передала материалы в СБУ и НАПК для дальнейшей оценки и расследования (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ХОТЕЛ ЗАБОЛЕТЬ КОРОНАВИРУСОМ И ЗАКРЫТЬСЯ НА БАНКОВОЙ. ОТГОВОРИЛИ. Когда только начиналась коронавирусная паника в Украине, президент собирался пойти в одну из больниц, где уже лежали больные COVID-19, и специально там заразиться, чтобы показать украинцам, "что это страшно" (подробнее).

5. "ГЛУБОЧАЙШАЯ РЕЦЕССИЯ". ВСЕМИРНЫЙ БАНК УХУДШИЛ ПРОГНОЗ МИРОВОГО ВВП. В 2020 году глобальная экономика сократится на 5,2% из-за пандемии COVID-19 (подробнее).

6. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ И ОАЭ РЕЗКО ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ НА ИЮЛЬСКУЮ НЕФТЬ. Крупнейшие экспортеры отреагировали на решение ОПЕК+ продлить нынешний уровень сокращения добычи нефти (подробнее).

7. УСЛЫШАТЬ ДОНБАСС. ДОНЕЦК И ЛУГАНСК В МИНСКЕ ПРЕДСТАВЯТ ЧЕТЫРЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦА. Четверо переселенцев с территории, которую на востоке Украины захватила Россия, сегодня начинают работу в трехсторонней контактной группе Минска (подробнее).

8. ЗЕЛЕНСКИЙ ВНЕС В РАДУ ЗАКОНОПРОЕКТ О ВСЕУКРАИНСКОМ РЕФЕРЕНДУМЕ. Президент предлагает проводить всеукраинский референдум по инициативе народа, если за это высказываются не менее 3 млн избирателей (подробнее).

9. СЕТЬ ПИЦЦЕРИЙ PIZZA CELENTANO ЗАКРЫВАЕТ ВСЕ ЗАВЕДЕНИЯ В СТОЛИЦЕ. Из более 50 заведений в Киеве осталось только две пиццерии (подробнее).

10. ПРИВАТБАНК ВЫИГРАЛ ДЕЛО У ДУБИЛЕТА В ВЕРХОВНОМ СУДЕ. Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда 27 мая отказался удовлетворить иск бывшего главы ПриватБанка Александра Дубилета о защите чести, достоинства и деловой репутации (подробнее).

11. КОРОНАВИРУС. КИЕВ И СЕМЬ ОБЛАСТЕЙ НЕ ГОТОВЫ К ОСЛАБЛЕНИЮ КАРАНТИНА. В пяти регионах Украины эпидемиологическая обстановка уже более трех дней не соответствует критериям Минздрава для ослабления карантина (подробнее).

12. ПЬЯНЫЙ РОССИЙСКИЙ АКТЕР ЕФРЕМОВ УСТРОИЛ ДТП В МОСКВЕ: ПОГИБ ОДИН ЧЕЛОВЕК — ВИДЕО. Вечером 8 июня российский актер Михаил Ефремов, который находился в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП на Смоленской площади Москвы, в результате погиб один человек (подробнее).

13. ЗАВОД КОЛОМОЙСКОГО ВЫИГРАЛ СУД У ПРИВАТБАНКА НА 22 МЛН ГРН. Верховный Суд 2 июня по ходатайству Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) Игоря Коломойского закрыл производство по кассационной жалобе ПриватБанка о выплате заводу 22 млн грн (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Интервью | Алексей Резников: Думал, Россия устроит демарш из-за переселенцев. Но нет. Идет диалог

Вадим Ребрина
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