16 главных новостей Украины и мира на 19:00 15 июня

1. НЕФТЬ ДЕШЕВЕЕТ НА ФОНЕ РОСТА НОВЫХ ВСПЫШЕК КОРОНАВИРУСА В США И КИТАЕ. 15 июня нефть подешевела более чем на 2%, увеличив потери по сравнению с прошлой неделей. Инвесторы опасаются, что возобновившиеся вспышки коронавируса в США и Китае повышают риски восстановления спроса на топливо (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. КИЕВ И ДЕСЯТЬ ОБЛАСТЕЙ НЕ ГОТОВЫ К ОСЛАБЛЕНИЮ КАРАНТИНА. Самый высокий показатель заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю - в Волынской области (подробнее).

3. НБУ ПОПРОСИЛ ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРИМЕНИТЬ “АНТИКОЛОМОЙСКИЙ” ЗАКОН В ДЕЛЕ СУРКИСОВ. Адвокаты Национального банка (НБУ) подали заявление в Большую палату Верховного суда о применении норм так называемого “антиколомойского” закона в процессе о признании семьи Суркисов связанными лицами ПриватБанка (подробнее).

4. МИНИСТР СОЦПОЛИТИКИ НАЗВАЛА РЕАЛЬНЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ. В Минсоцполитики считают, что для расчета прожиточного минимума нужно брать цифры Минздрава по необходимым для человека продуктам (подробнее).

5. В МИНСОЦПОЛИТИКИ АНОНСИРУЮТ ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ. Министр соцполитики заявляет, что повышение минимальной заработной платы ожидается во втором полугодии (подробнее).

6. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИЗВАЛ РАДУ СРОЧНО ПРИНЯТЬ ЗАКОН О ПОМОЩИ ТУРИЗМУ И КРЕАТИВНОЙ СФЕРЕ. Глава государства попросил спикера Рады Разумкова срочно принять законопроект №3377 о поддержке туризма, креативной отрасли и культуры (подробнее).

7. ВЗЯТКА НА $6 МЛН. ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ НАЛОГОВОЙ КИЕВА АРЕСТОВАН, ЗАЛОГ - 84 МЛН ГРН. Отстраненный от должности первый замначальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, который фигурирует в деле о взятке на сумму $6 млн, арестован с правом выйти под залог (подробнее).

8. КИУ: ПОЛОВИНА ФРАКЦИИ СЛУГИ НАРОДА — МИЛЛИОНЕРЫ. По данным электронных деклараций 153 народных депутата фракции Слуга народа – миллионеры (подробнее).

9. УКРАИНА ОТКРЫЛА АВИАСООБЩЕНИЕ. КРИКЛИЙ РАССКАЗАЛ О РЕЙСАХ. Украина возобновила международные регулярные пассажирские перевозки. Первый рейс Минск-Киев принял сегодня аэропорт Борисполь (подробнее).

10. НАЧАЛИСЬ ПОСАДКИ. ПРИГОВОР АНТИКОРСУДА ДЕПУТАТУ КИЕВОБЛСОВЕТА – ПЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ. 15 июня Высший антикоррупционный суд признал виновным депутата Киевского облсовета в злоупотреблении влиянием (подробнее).

11. ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПО ЕВРОИНТЕГРАЦИИ СТЕФАНИШИНА – ПОДОЗРЕВАЕМАЯ ПО ДЕЛУ ЛУКАШ. Стефанишина говорит, что работая в Минюсте во время Революции достоинства действовала в рамках закона, и дело Лукаш имеет "номинальный характер" (подробнее).

12. ДЕЛО СТЕРНЕНКО. ПОЛИЦИЯ БЬЕТ НОГАМИ ЗАДЕРЖАННЫХ ПОД СУДОМ: ФОТО, ВИДЕО. У здания Шевченковского райсуда Киева, где сейчас избирают меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве общественному деятелю Сергею Стерненко, произошли стычки с правоохранителями (подробнее).

13. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: МЫ ГОТОВЫ ПРОВЕСТИ ВНО, ЕГО ОТМЕНА НЕДОПУСТИМА. Министр образования Любомира Мандзий заявила, что отмена ВНО создаст коррупционные риски (подробнее).

14. УКРАИНА В ТКГ НАСТАИВАЕТ НА ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ УКРАИНСКИХ ЗАКОНОВ В ОРДЛО. Украинская делегация на заседании ТКГ подчеркнула необходимость полного восстановления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, восстановления систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля (подробнее).

15. В УКРАИНЕ ВВОДЯТ "НАЛОГ НА БОЛВАНКИ": СМАРТФОНЫ И КОМПЬЮТЕРЫ ПОДОРОЖАЮТ. В Украине почти на 5% могут подорожать смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, аудиосистемы, жесткие диски, принтеры и офисная бумага из-за нового сбора за частное копирование (подробнее).

16. ОПУБЛИКОВАН РЕЙТИНГ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ САЙТОВ УКРАИНЫ В МАЕ. В мае 2020 года украинцы активнее посещали интернет-магазины и маркетплейсы (подробнее).

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