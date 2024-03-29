25 украинских военных попали в плен в результате вывода из Авдеевки – Сырский

Главком подчеркнул, что руководство государства делает все, чтобы освободить украинских солдат

Александр Сырский (Фото: VITALII NOSACH/EPA)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что в результате вывода Сил обороны Украины из Авдеевки 25 бойцов попали в российский плен. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

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По его словам, отвод войск от города стал следствием существенного преимущества врага в количестве сил и средств штурмовых подразделений.

"Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность нашей обороны была нарушена, что дало возможность противнику постепенно продвигаться вперед. Также отрицательную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для нашей артиллерии", – пояснил главком.

В таких условиях, как сказал Сырский, не удалось провести эффективную контрбатарейную борьбу, из-за чего он принял решение вывести солдат из города во избежание оцепления и сохранить их жизни.

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В ходе ожесточенных боев под Авдеевкой в плен к оккупантам попали 25 украинских военнослужащих, сообщил главком.

Он подчеркнул, что Россия пытается использовать разнообразные видео с украинскими пленными для дискретизации Сил обороны.

"Это – война… Российские пропагандисты пытаются использовать разные видео с пленными украинскими воинами для дискредитации Сил обороны Украины, психологического давления и распространения паники среди украинцев", – рассказал Сырский.

Генерал также обратился к этим солдатам и их семьям, заверив, что государство прилагает все усилия, чтобы освободить бойцов из плена, в частности к этому привлечены Главное управление разведки Министерства обороны и командование ВСУ.

Для россиян наступление на Авдеевку принесло значительные потери, о которых они не будут рассказывать в своем информационном поле, отметил Сырский.

Как сообщил главком, в период с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года на этом направлении Россия потеряла 47 186 человек личного состава, 364 танка, 748 боевых бронированных машин, 248 артиллерийских систем и 5 самолетов.

За весь период оборонной операции под Авдеевкой в украинский плен попали 95 оккупантов, подытожил он.