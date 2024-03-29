25 українських військових потрапили у полон унаслідок виведення з Авдіївки – Сирський

Головком наголосив, що керівництво держави робить усе, щоб визволити українських солдатів

Олександр Сирський (Фото: VITALII NOSACH/EPA)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що внаслідок виведення Сил оборони України з Авдіївки 25 бійців потрапили до російського полону. Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, відведення військ від міста стало наслідком суттєвої переваги ворога у кількості сил та засобів штурмових підрозділів.

"Через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність нашої оборони була порушена, що дало можливість противнику поступово просуватись вперед. Також негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії", – пояснив головком.

У таких умовах, як сказав Сирський, не вдалося провести ефективну контрбатарейну боротьбу, через що він ухвалив рішення вивести солдатів із міста, щоб уникнути оточення та зберегти їхні життя.

У ході запеклих боїв під Авдіївкою у полон до окупантів потрапило 25 українських військовослужбовців, повідомив головком.

Він наголосив, що Росія намагається використовувати різноманітні відео з українськими полоненими задля дискретизації Сил оборони.

"Це – війна… Російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців", – розповів Сирський.

Генерал також звернувся до цих солдатів та їхніх сімей, запевнивши що держава докладає всіх зусиль, аби визволити бійців із полону, зокрема до цього залучені Головне управління розвідки Мініоборони та командування ЗСУ.

Для росіян наступ на Авдіївку приніс значні втрати, про які вони не розповідатимуть у своєму інформаційному полі, зазначив Сирський.

Як повідомив головком, у період з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на цьому напрямку Росія втратила 47 186 осіб особового складу, 364 танки, 748 бойових броньованих машин, 248 артилерійських систем та 5 літаків.

За весь період оборонної операції під Авдіївкою до українського полону потрапили 95 окупантів, підсумував він.