Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 июня

1. ВОЗ: УКРАИНА ВЫХОДИТ НА ПУТЬ ПОСТЕПЕННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭПИДЕМИИ COVID-19. В целом в Европе число новых случаев COVID-19 по сравнению с апрелем уменьшилось более чем наполовину, но "риск все равно остается очень высоким", отмечают в ВОЗ (подробнее).

2. С 5 ИЮНЯ - НОВОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ КАРАНТИНА. Кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, соблюдая противоэпидемиологические меры; будет восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня – международное; перевозить легковыми автомобилями можно будет до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет), люди старше 60 лет не будут обязаны соблюдать самоизоляцию (подробнее).

3. RYANAIR ОТКРЫЛ ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ ИЗ УКРАИНЫ В ИТАЛИЮ. Итальянский авиационный регулятор ENAC разрешил лоу-косту обслуживать до 28 еженедельных рейсов в Киев, Львов, Одессу и Харьков, однако право действует только до 13 июля (подробнее).

4. В УКРАИНЕ ВЫРОСЛА ЛЕТАЛЬНОСТЬ COVID-19. За месяц показатель вырос примерно на полпроцента. В стране умерли 735 человек (подробнее).

5. ПОРОШЕНКО ВНОВЬ ВЫЗВАЛИ НА ДОПРОС В ГБР. Пятый президент проходит как свидетель по делу о пленках Деркача. Следователи изучают обстоятельства записи международных переговоров (подробнее).

6. АМКУ ПРОВЕРИТ ТЕНДЕР НА СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА В ЗАПОРОЖЬЕ ЗА 12 МЛРД. В феврале тендер разыграли турецкие фирмы Onur и Goca. Глава Укравтодора Александр Кубраков считает, что расследование АМКУ не повлияет на строительство мостов (подробнее).

7. ВСЛЕД ЗА UBER EATS. РЫНОК ДОСТАВКИ ЕДЫ ПОКИДАЕТ ЕЩЕ ОДИН ИГРОК. Компания Menu Group, которая управляет сервисами доставки Eda.ua и Меnu.ua, уходит с рынка Украины (подробнее).

8. НБУ ВВЕЛ В ОБРАЩЕНИЕ МОНЕТУ В 10 ГРН. Регулятор распределил между подразделениями в регионах более 5 млн новых монет (подробнее).

9. ОБГОРЕВШАЯ СТУПЕНЬ РАКЕТЫ SPACE X ПРИПЛЫЛА В ПОРТ КАНАВЕРАЛ. Она была использована в дебютном пилотируемом запуске частной компании SpaceX бизнесмена Илона Маска и затем совершила мягкую посадку на автономную плавучую платформу в Атлантическом океане (подробнее).

Читайте также главные тексты этого дня:

"Черная весна" для экономики закончилась. Летом и осенью – спад и угроза второго карантина

"Америка разрывается на куски". Или нет? Протесты и погромы в США - глазами украинцев

Слуги Народа vs "соратники" Порошенко: какие депутаты оказались богаче. Спойлер — другие