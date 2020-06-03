Запись международных переговоров. Порошенко вызвали на допрос в ГБР - повестка

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Пятого президента Петра Порошенко вызывают на допрос в Госбюро расследований, который должен состояться 10 июня в 11:00. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Порошенко проходит как свидетель по делу, в котором изучаются обстоятельства законности записи информации во время переговоров президента с высокопоставленными иностранными чиновниками.

Допрашивать Порошенко намерен следователь Александр Дощенко. В начале повестки он указан как следователь второго отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими. Однако внизу документа, у подписи, Дощенко назван следователем уже третьего отдела.

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Журналист LIGA.net обратился за комментарием к адвокату пятого президента Игорю Голованю. В приемной юриста ответили, что могут перезвонить позже.

В конце мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о госизмене и коррупции Порошенко. На записях - переговоры людей с "голосами, похожими на Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена" об увольнении экс-генпрокурора Виктора Шокина и о других вопросах. Офис генпрокурора открыл уголовное дело по статьям о злоупотреблении властью и госизмене.

Джозефа Байдена" об увольнении экс-генпрокурора Виктора Шокина и о других вопросах. Офис генпрокурора открыл уголовное дело по статьям о злоупотреблении властью и госизмене. На следующий день на пресс-конференции президент Владимир Зеленский отреагировал на пленки, сказав, что делом должны заниматься правоохранительные органы и это "не последний звонок, который увидят украинцы".

Владимир Зеленский отреагировал на пленки, сказав, что делом должны заниматься правоохранительные органы и это "не последний звонок, который увидят украинцы". Позже Порошенко заявил, что записи сфабрикованы. Он назвал скандал "пророссийской провокацией" и подозревает, что к ней якобы причастен Офис президента. У Байдена заявили, что записи были сильно отредактированы и являются "старой поп ыткой нанести политический вред" бывшему вице-президенту.

Госбюро расследований вызвало Порошенко на допрос по делу о "пленках Деркача" на 29 мая, однако политик отказался прийти. Его адвокаты это аргументировали процессуальными нарушениями со стороны ГБР при вызове на допрос.

, единственное, что его интересует - это "как можно было подслушать, записать на пленку Офис президента Украины". 1 июня Зеленский сказал , что записи "не в приоритете", а Украина не хочет вмешиваться в выборы президента США (Байден - вероятный кандидат от Демократической партии). По словам Зеленского

Фото - пресс-служба ГБР