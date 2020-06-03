Запись международных переговоров. Порошенко вызвали на допрос в ГБР - повестка

Пятого президента Петра Порошенко вызывают на допрос в Госбюро расследований, который должен состояться 10 июня в 11:00. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Порошенко проходит как свидетель по делу, в котором изучаются обстоятельства законности записи информации во время переговоров президента с высокопоставленными иностранными чиновниками.
Допрашивать Порошенко намерен следователь Александр Дощенко. В начале повестки он указан как следователь второго отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими. Однако внизу документа, у подписи, Дощенко назван следователем уже третьего отдела.
Нажмите на фото, чтобы увеличить
Журналист LIGA.net обратился за комментарием к адвокату пятого президента Игорю Голованю. В приемной юриста ответили, что могут перезвонить позже.
- В конце мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о госизмене и коррупции Порошенко. На записях - переговоры людей с "голосами, похожими на Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена" об увольнении экс-генпрокурора Виктора Шокина и о других вопросах. Офис генпрокурора открыл уголовное дело по статьям о злоупотреблении властью и госизмене.
- На следующий день на пресс-конференции президент Владимир Зеленский отреагировал на пленки, сказав, что делом должны заниматься правоохранительные органы и это "не последний звонок, который увидят украинцы".
- Позже Порошенко заявил, что записи сфабрикованы. Он назвал скандал "пророссийской провокацией" и подозревает, что к ней якобы причастен Офис президента. У Байдена заявили, что записи были сильно отредактированы и являются "старой попыткой нанести политический вред" бывшему вице-президенту.
- Госбюро расследований вызвало Порошенко на допрос по делу о "пленках Деркача" на 29 мая, однако политик отказался прийти. Его адвокаты это аргументировали процессуальными нарушениями со стороны ГБР при вызове на допрос.
- 1 июня Зеленский сказал, что записи "не в приоритете", а Украина не хочет вмешиваться в выборы президента США (Байден - вероятный кандидат от Демократической партии). По словам Зеленского, единственное, что его интересует - это "как можно было подслушать, записать на пленку Офис президента Украины".
Фото - пресс-служба ГБР
Марк Сировой