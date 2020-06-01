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Зеленский: Мы не хотим влиять на выборы в США, нам нужна двухпартийная поддержка

Зеленский: Мы не хотим влиять на выборы в США, нам нужна двухпартийная поддержка - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
01.06.2020, 14:23

Президент Зеленский не знает о "соглашении" Порошенко с Байденом на "пленках Деркача". Его интересует, как можно было подслушать Офис президента

Украина довольна двухпартийной поддержкой в США и не намерена вмешиваться в американские выборы, чтобы не нарушить ее. Об этом в интервью The Telegraph заявил президент Владимир Зеленский, комментируя скандал с "пленками Деркача".

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"Зачем нужно снова втягивать в это Украину? Сейчас мы обладаем двухпартийной поддержкой в США как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента. Это наш приоритет. Украина не хочет влиять на внутриполитическую ситуацию или внешнеполитическую ситуацию в любой стране, или на процесс выборов в другой стране", - сказал он.

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В то же время Зеленский добавил, что ему ничего неизвестно об якобы упоминаемом на пленках Деркача "соглашении" между пятым президентом Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.

"Послушайте, я ничего не знаю о деталях этого соглашения. И о том, было ли оно достигнуто и вообще существовало ли. Единственное, что меня интересует, это то, как можно было подслушать, записать на пленку Офис президента Украины", - сказал он.

  • В конце мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о госизмене и коррупции Порошенко. На записях - переговоры людей с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена" об увольнении экс-генпрокурора Шокина и о других вопросах. Офис генпрокурора открыл уголовное дело по статьям о злоупотреблении властью и госизмене. 
  • На следующий день на пресс-конференции Зеленский отреагировал на пленки, сказав, что делом должны заниматься правоохранительные органы и это "не последний звонок, который увидят украинцы".
  • Позже Порошенко заявил, что записи сфабрикованы. Он назвал скандал "пророссийской провокацией" и подозревает, что к ней якобы причастен Офис президента. У Байдена заявили, что записи были сильно отредактированы и являются "старой попыткой нанести политический вред" бывшему вице-президенту.
  • Госбюро расследований вызвало Порошенко на допрос по делу о "пленках Деркача" на 29 мая, однако политик отказался прийти. Его адвокаты это аргументировали процессуальными нарушениями со стороны ГБР при вызове на допрос.
  • Байден является вероятным кандидатом от Демократической партии на грядущих выборах президента США. По данным соцопроса ABC и Washington Post, он опережает действующего главу США Дональда Трампа (республиканца) на 10%.

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Марк Сировой
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