Адвокат Порошенко заявил, что завтра допроса по делу картин "не будет"

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что допрос его подзащитного 29 мая "не состоится" по причине того, что Госбюро расследований "не смогло с соблюдением закона вручить повестку". Об этом сообщает пресс-служба партии Европейская солидарность.
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"На завтрашнее число, на 29 мая, ГБР хотело вызвать Порошенко на допрос по этому делу (делу о картинах, - ред.). Этого допроса не будет по той причине, что следователи ГБР не смогли с соблюдением закона вручить повестку. Они пытались ввести в Украине такую практику, чтобы вручения повестки можно было заменить вывешиванием "видосика" на сайте ГБР с тем, чтобы считать это надлежащим уведомлением свидетеля", - сказал Новиков.
Он отметил, что его подзащитный "определенно не будет рассматривать это как законный способ вызова на допрос в качестве свидетеля".
"УПК предусматривает, что повестка должна быть вручена за три дня до даты явки на допрос. При этом УПК четко устанавливает, что при расчете этого срока первый день не учитывается. Поэтому если человека вызывают, например, на 29 мая, повестка должна быть вручена не позднее чем 25 мая", - сказал другой адвокат Порошенко Игорь Головань.
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27 мая на сайте ГБР опубликовали сообщение о вызове Порошенко на допрос на 29 мая по двум уголовным делам: по делу о перемещении через таможенную границу 43 картин и по делу о записях разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.