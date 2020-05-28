Адвокат Порошенко заявил, что завтра допроса по делу картин "не будет"

Петр Порошенко в ГБР (Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба ЕС)

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что допрос его подзащитного 29 мая "не состоится" по причине того, что Госбюро расследований "не смогло с соблюдением закона вручить повестку". Об этом сообщает пресс-служба партии Европейская солидарность.

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"На завтрашнее число, на 29 мая, ГБР хотело вызвать Порошенко на допрос по этому делу (делу о картинах, - ред.). Этого допроса не будет по той причине, что следователи ГБР не смогли с соблюдением закона вручить повестку. Они пытались ввести в Украине такую практику, чтобы вручения повестки можно было заменить вывешиванием "видосика" на сайте ГБР с тем, чтобы считать это надлежащим уведомлением свидетеля", - сказал Новиков.

Он отметил, что его подзащитный "определенно не будет рассматривать это как законный способ вызова на допрос в качестве свидетеля".

"УПК предусматривает, что повестка должна быть вручена за три дня до даты явки на допрос. При этом УПК четко устанавливает, что при расчете этого срока первый день не учитывается. Поэтому если человека вызывают, например, на 29 мая, повестка должна быть вручена не позднее чем 25 мая", - сказал другой адвокат Порошенко Игорь Головань.

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27 мая на сайте ГБР опубликовали сообщение о вызове Порошенко на допрос на 29 мая по двум уголовным делам: по делу о перемещении через таможенную границу 43 картин и по делу о записях разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

22 мая ГБР "срочно" вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 11:00 26 мая. В пресс-службе бюро отметили, что р ечь идет о деле, в котором изучаются "обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".

Пятый президент утверждает, что все картины были приобретены и завезены в Украину законно. 26 мая Порошенко не пришел на допрос. Вместо этого он открыл выставку этих картин Музее Ивана Гончара.

Сотрудники ГБР, узнав об открытии выставки, по их словам, из СМИ, пришли в музей и потребовали пустить их внутрь, чтобы осмотреть коллекцию. При этом правоохранители не предоставили разрешения суда на проведение следственных действий. После того, как им было отказано, сотрудники ГБР взломали входную дверь в музей и проникли в помещение. В Музее Гончара сообщили, что они изъяли таможенные декларации на ввоз картин.

В пресс-службе партии Европейская солидарность заявили о "разбойном нападении" спецназа ГБР на Музей Ивана Гончара.

В ГБР утверждают, что их сотрудники пришли в музей, чтобы вручить повестку на допрос Порошенко и провести следственные действия, однако им препятствовали в этом "администрация музея и другие лица", поэтому ГБР задействовало спецназ.