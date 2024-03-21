Адмирал НАТО: Наступил решающий момент в войне, но россияне не понимают, за что сражаются

Бауэр заявил, что больше всего Путин боится демократии и признает только право силы

Роб Бауэр (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в войне России против Украины наступил "решающий момент", а поэтому оккупантам нельзя дать победить. Об этом он сообщил на Киевском форуме безопасности.

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По его словам, диктатор Владимир Путин боится демократии и признает только право силы, а не верховенство права.

Он отметил, что никакая пропаганда не сможет скрыть потери россиян и гробы на территории в РФ.

"Не существует пропаганды, которая могла бы найти ответы на вопросы семей погибших солдат. Как и ни одна пропаганда не может скрыть правды о том, что Путин не достиг ни одной из своих целей. А если бы достиг? Российские войска не понимают, за что воюют, а вы понимаете", — сказал Бауэр.

Адмирал подчеркнул, что было бы "страшной ошибкой" дать Путину победить.

"Это было бы для всех нас опасно, потому что исход этой войны будет влиять на судьбу всего мира", — заявил военачальник.

С конца февраля 2024 года президент Франции Макрон неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Путина.

20 марта глава МИД Кулеба заявил, что говоря о возможности отправки западных военных в Украину, президент Франции не имел в виду их участие в боевых действиях.

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