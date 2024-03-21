Адмірал НАТО: Настав вирішальний момент у війні, але росіяни не розуміють, за що б'ються

Бауер заявив, що найбільше Путін боїться демократії і визнає лише право сили

Роб Бауер (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що у війні Росії проти України настав "вирішальний момент", а тому окупантам не можна дати перемогти. Про це він повідомив на Київському безпековому форумі.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, диктатор Володимир Путін боїться демократії та визнає лише право сили, а не верховенство права.

Він зазначив, що жодна пропаганда не зможе приховати втрати росіян та труни на території РФ.

"Не існує пропаганди, яка могла б знайти відповіді на питання сімей загиблих солдатів. Як і жодна пропаганда не може приховати правди про те, що Путін не досяг жодної зі своїх цілей. А якби досяг? Російські війська не розуміють, за що воюють, а ви розумієте", – сказав Бауер.

Адмірал наголосив, що було б "страшною помилкою" дати Путіну перемогти.

"Це було б для всіх нас небезпечно, тому що результат цієї війни впливатиме на долю всього світу", – заявив воєначальник.

З кінця лютого 2024 року президент Франції Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів до України.

Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Путіна.

20 березня глава МЗС Кулеба заявив, що говорячи про можливість відправлення західних військових до України, президент Франції не мав на увазі їхньої участі в бойових діях.

Читайте також: Відправлення військ в Україну. Макрон: Побоювання у суспільстві – це сигнал пробудження