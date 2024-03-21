Адмірал НАТО: Настав вирішальний момент у війні, але росіяни не розуміють, за що б'ються
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що у війні Росії проти України настав "вирішальний момент", а тому окупантам не можна дати перемогти. Про це він повідомив на Київському безпековому форумі.
За його словами, диктатор Володимир Путін боїться демократії та визнає лише право сили, а не верховенство права.
Він зазначив, що жодна пропаганда не зможе приховати втрати росіян та труни на території РФ.
"Не існує пропаганди, яка могла б знайти відповіді на питання сімей загиблих солдатів. Як і жодна пропаганда не може приховати правди про те, що Путін не досяг жодної зі своїх цілей. А якби досяг? Російські війська не розуміють, за що воюють, а ви розумієте", – сказав Бауер.
Адмірал наголосив, що було б "страшною помилкою" дати Путіну перемогти.
"Це було б для всіх нас небезпечно, тому що результат цієї війни впливатиме на долю всього світу", – заявив воєначальник.
- З кінця лютого 2024 року президент Франції Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів до України.
- Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.
- Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Путіна.
- 20 березня глава МЗС Кулеба заявив, що говорячи про можливість відправлення західних військових до України, президент Франції не мав на увазі їхньої участі в бойових діях.
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