Американцев спросили, должны ли США получать украинские ископаемые: мнения разделились

Согласно данным Reuters/Ipsos, не требуют от Украины полезных ископаемых преимущественно демократы

Статуя свободы в Нью-Йорке (Фото: depositphotos.com)

Половина американцев – преимущественно демократы – не считают, что США должны получить долю полезных ископаемых Украины. Об этом свидетельствуют результаты свежего социологического опроса, который провела международная исследовательская компания Ipsos по заказу Reuters.

С утверждением, что США должны получить долю украинских ископаемых, на что направлено соответствующее соглашение, согласны 46% респондентов (21% демократов и 73% республиканцев).

Не согласны с этим 50% опрошенных – 24% республиканцев и 73% демократов.

Еще 4% затруднились ответить на этот вопрос (3% республиканцев и 4% демократов).





Опрос проводился среди 1174 взрослых американцев на протяжении 3-4 марта 2025 года. Погрешность составляет не более 5%.

12 февраля США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых.

15 февраля Зеленский заявил, что соглашение не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.

До визита Зеленского в США 28 февраля соглашение улучшили и согласовали, но его подписание было отменено после публичного спора между украинским лидером и Трампом с Вэнсом.

4 марта Зеленский заявил о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых. Трамп отметил это во время выступления в Конгрессе США.

В тот же день CBS News написали, что Трамп хочет изменить соглашение о полезных ископаемых на "большее и лучшее".