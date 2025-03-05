Американців запитали, чи повинні США отримувати українські копалини: думки розділились
Половина американців – переважно демократи – не вважають, що США мають отримати частку корисних копалин України. Про це свідчать результати свіжого соціологічного опитування, яке провела міжнародна дослідницька компанія Ipsos на замовлення Reuters.
З твердженням, що США мають отримати частку українських копалин, на що спрямована відповідна угода, погоджуються 46% респондентів (21% демократів та 73% республіканців).
Не згодні з цим 50% опитаних – 24% республіканців та 73% демократів.
Ще для 4% складно відповісти на це питання (3% республіканців і 4% демократів).
Опитування проводилось серед 1174 дорослих американців протягом 3-4 березня 2025 року. Похибка становить не більше як 5%.
- 12 лютого США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини.
- 15 лютого Зеленський заявив, що угоду не підписали, бо в ній не було гарантій безпеки для України.
- До візиту Зеленського в США 28 лютого угоду покращили та погодили, але її підписання було скасоване після публічної суперечки між українським лідером і Трампом з Венсом.
- 4 березня Зеленський заявив про готовність підписати угоду про корисні копалини. Трамп відзначив це під час виступу в Конгресі США.
- Того ж дня CBS News написали, що Трамп хоче змінити угоду про корисні копалини на "більшу і кращу".