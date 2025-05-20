Аналитик Дикинсон объяснил, какие сигналы Трамп послал Киеву и Москве

Звонок Трампа (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

В словах президента США Дональда Трампа после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным есть только негативные сигналы для Киева. Трамп демонстрирует, что верит всему, что говорит Путин, и готов поддерживать Россию на 100%. Так LIGA.net описал впечатление от разговора научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.

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По его мнению, Трамп фактически сказал Украине: "Я не собираюсь вводить больше санкций или давления на Россию".

"Фактически, он откинул все давление Европы и Украины и делает вид, что верит России. Не думаю, что кто-то может верить Москве, но Трамп публично демонстрирует, что верит Путину", – считает Дикинсон.

Заявления Трампа и Путина после разговора свидетельствуют, что она, по сути, была бессодержательна. Ничего не решено, считает аналитик.

"Я бы хотел, чтобы их разговор призвал США мобилизовать все санкционные возможности и резко увеличить военную помощь Украине. Но, к сожалению, все будет наоборот", – добавляет аналитик.

Трамп после двухчасового телефонного разговора с Путиным 19 мая заявил, что готов "отступить" в переговорах между Украиной и РФ, если не будет прогресса.

Трамп не ответил прямо, пытался ли он склонить Путина к 30-дневному прекращению огня во время разговора. На пресс-конференции после нее в Белом доме он в очередной раз заявил, что российско-украинскую войну нужно "как-то завершить".

Трамп, вероятно, не готов оказывать большее давление на Путина, чтобы тот "серьезно" сел за стол переговоров, пишет Financial Times со ссылкой на источники, информированные о разговоре Трампа с европейскими лидерами.