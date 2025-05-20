Аналітик Дікінсон пояснив, які сигнали Трамп надіслав Києву і Москві
У словах президента США Дональда Трампа після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним є лише негативні сигнали для Києва. Трамп демонструє, що вірить усьому, що каже Путін, і готовий підтримувати Росію на 100%. Так LIGA.net описав враження від розмови науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон.
На його думку, Трамп фактично сказав Україні: "Я не збираюся запроваджувати більше санкцій чи тиску на Росію".
"Фактично він відкинув весь тиск Європи та України, і вдає, що вірить Росії. Не думаю, що хтось може вірити Москві, але Трамп, публічно демонструє, що вірить Путіну", – вважає Дікінсон.
Заяви Трампа і Путіна після розмови свідчать, що вона, по суті, була беззмістовна. Нічого не вирішено, вважає аналітик.
"Я б хотів, щоб їх розмова заохотила США мобілізувати всі санкційні можливості та різко збільшити військову допомогу Україні. Але, на жаль, все буде навпаки", – додає аналітик.
- Трамп після двогодинної телефонної розмови з Путіним 19 травня заявив, що готовий "відступити" у переговорах між Україною і РФ, якщо не буде прогресу.
- Трамп не відповів прямо, чи намагався схилити Путіна до 30-денного припинення вогню під час розмови. На пресконференції після неї у Білому домі він вкотре заявив, що російсько-українську війну потрібно "якось завершити".
- Трамп, ймовірно, не готовий чинити більший тиск на Путіна, щоб той "серйозно" сів за стіл переговорів, пише Financial Times із посиланням на джерела, поінформовані про розмову Трампа з європейськими лідерами.