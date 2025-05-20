Аналітик Дікінсон пояснив, які сигнали Трамп надіслав Києву і Москві

Дзвінок Трампа (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

У словах президента США Дональда Трампа після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним є лише негативні сигнали для Києва. Трамп демонструє, що вірить усьому, що каже Путін, і готовий підтримувати Росію на 100%. Так LIGA.net описав враження від розмови науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон.

На його думку, Трамп фактично сказав Україні: "Я не збираюся запроваджувати більше санкцій чи тиску на Росію".

"Фактично він відкинув весь тиск Європи та України, і вдає, що вірить Росії. Не думаю, що хтось може вірити Москві, але Трамп, публічно демонструє, що вірить Путіну", – вважає Дікінсон.

Заяви Трампа і Путіна після розмови свідчать, що вона, по суті, була беззмістовна. Нічого не вирішено, вважає аналітик.

"Я б хотів, щоб їх розмова заохотила США мобілізувати всі санкційні можливості та різко збільшити військову допомогу Україні. Але, на жаль, все буде навпаки", – додає аналітик.

Трамп після двогодинної телефонної розмови з Путіним 19 травня заявив, що готовий "відступити" у переговорах між Україною і РФ, якщо не буде прогресу.

Трамп не відповів прямо, чи намагався схилити Путіна до 30-денного припинення вогню під час розмови. На пресконференції після неї у Білому домі він вкотре заявив, що російсько-українську війну потрібно "якось завершити".

Трамп, ймовірно, не готовий чинити більший тиск на Путіна, щоб той "серйозно" сів за стіл переговорів, пише Financial Times із посиланням на джерела, поінформовані про розмову Трампа з європейськими лідерами.