Аналитик Краев назвал положительный для Украины момент после разговора Трампа с Путиным
Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным потребовался им для того, чтобы продемонстрировать миру некоторые вещи. В то же время положительным моментом было то, что Украине удалось выстроить "правильный контакт" с США. Такое мнение LIGA.net высказал руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.
По мнению Краева, было "достаточно ожидаемо", что разговор ни к чему не приведет.
"Этот разговор был нужен Трампу, чтобы всем доказать, что он может позвонить кому угодно. Этот разговор был нужен Путину, чтобы показать, что он переговороспособен, что он в большой дипломатии", – сказал аналитик.
Говоря о положительных последствиях телефонного звонка, Краев отметил, что Украине удалось наладить с США "правильный тип контакта": теперь и перед, и после разговоров с россиянами Белый дом звонит европейцам.
"То есть мы четко видим схему согласования позиций. Это не просто Путин и Трамп идут на какие-то договорняки, которые россиянам очень нужны, а идет именно согласование позиций с нами, с европейскими партнерами, потом уже разговор с россиянами и потом еще раз говорим о нашей общей позиции", – высказался эксперт.
- 19 мая 2025 года пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что Трамп поговорит с украинским президентом Зеленским после телефонного звонка Путину.
- Телефонный разговор Трампа с Путиным начался около 17:30 по киевскому времени. Разговор длился более двух часов.
- Впоследствии Зеленский подтвердил, что говорил с Трампом после разговора с Путиным. Он сообщил, что американский лидер настаивает на прямых переговорах Украины и РФ.