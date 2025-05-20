Аналитик Краев назвал положительный для Украины момент после разговора Трампа с Путиным

По мнению эксперта, Украине удалось выстроить с США правильный тип контакта, когда Вашингтон совещается с Киевом и Европой перед диалогом с РФ

Дональд Трамп (Фото: Белый дом)

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным потребовался им для того, чтобы продемонстрировать миру некоторые вещи. В то же время положительным моментом было то, что Украине удалось выстроить "правильный контакт" с США. Такое мнение LIGA.net высказал руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.

По мнению Краева, было "достаточно ожидаемо", что разговор ни к чему не приведет.

"Этот разговор был нужен Трампу, чтобы всем доказать, что он может позвонить кому угодно. Этот разговор был нужен Путину, чтобы показать, что он переговороспособен, что он в большой дипломатии", – сказал аналитик.

Говоря о положительных последствиях телефонного звонка, Краев отметил, что Украине удалось наладить с США "правильный тип контакта": теперь и перед, и после разговоров с россиянами Белый дом звонит европейцам.

"То есть мы четко видим схему согласования позиций. Это не просто Путин и Трамп идут на какие-то договорняки, которые россиянам очень нужны, а идет именно согласование позиций с нами, с европейскими партнерами, потом уже разговор с россиянами и потом еще раз говорим о нашей общей позиции", – высказался эксперт.

19 мая 2025 года пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что Трамп поговорит с украинским президентом Зеленским после телефонного звонка Путину.

Телефонный разговор Трампа с Путиным начался около 17:30 по киевскому времени. Разговор длился более двух часов.

Впоследствии Зеленский подтвердил, что говорил с Трампом после разговора с Путиным. Он сообщил, что американский лидер настаивает на прямых переговорах Украины и РФ.