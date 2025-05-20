Аналітик Краєв назвав позитивний для України момент після розмови Трампа з Путіним

На думку експерта, Україні вдалося вибудувати зі США правильний тип контакту, коли Вашингтон радиться з Києвом та Європою перед діалогом із РФ

Дональд Трамп (Фото: Білий дім)

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним була потрібна їм для того, щоб продемонструвати світу деякі речі. Водночас позитивним моментом було те, що Україні таки вдалося вибудувати "правильний контакт" зі США. Таку думку LIGA.net висловив керівник програми Північна Америка в Українській призмі Олександр Краєв.

На думку Краєва, було "достатньо очікувано", що розмова ні до чого не призведе.

"Ця розмова була потрібна Трампу, щоб усім довести, що він може подзвонити кому завгодно. Ця розмова була потрібна Путіну, щоб показати, що він переговороздатний, що він у великій дипломатії", – сказав аналітик.

Говорячи водночас про позитивні наслідки телефонного дзвінка, Краєв зауважив, що Україні вдалося налагодити зі США "правильний тип контакту": тепер і перед, і після розмов із росіянами Білий дім телефонує європейцям.

"Тобто ми чітко бачимо схему узгодження позицій. Це не просто Путін і Трамп йдуть на якісь договорняки, які росіянам дуже потрібні, а йде саме узгодження позицій із нами, з європейськими партнерами, потім уже розмова з росіянами і потім ще раз говоримо про нашу спільну позицію", – висловився експерт.

19 травня 2025 року речниця Білого дому Керолайн Левітт заявляла, що Трамп поговорить з українським президентом Зеленським після телефонного дзвінка Путіну.

Телефонна розмова Трампа з Путіним почалася близько 17:30 за київським часом. Розмова тривала понад дві години.

Згодом Зеленський підтвердив, що говорив із Трампом після розмови того з Путіним. Він повідомив, що американський лідер наполягає на прямих переговорах України та РФ.