Анонимность 12 свидетелей по делу MH17 сохранят, одного рассекретят

Скриншот из видеозаписи Радио Свобода

Личности 12 свидетелей по делу об уничтожении российским ЗРК Бук пассажирского лайнера рейса МН17 над Донбассом в 2014 году не рассекретят, как того требовали в апелляции адвокаты подозреваемого по этому делу россиянина Олега Пулатова. Об этом пишет пресс-служба районного суда Гааги, имя назвали в AP.

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Поскольку апелляция была подана по 13 свидетелям, анонимность одного могут не оставить в силе: суд посчитал, что решение об этом было принято с процедурными нарушениями.

"Когда следственный судья принимал решение о статусе свидетеля, которому угрожают, подозреваемому должна быть предоставлена возможность высказать свое мнение по этому вопросу. Этого не произошло в случае этого конкретного свидетеля - ни до, ни после того, как решение было принято... и следственный судья не смог учесть его взгляды в своей оценке", - пояснили в Гааге.

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Это решение принято судьями, отличными от тех, которые назначены для заслушивания по существу дела MH17.

был сбит с 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса : погибли 298 человек на борту.

Выводы следствия : лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать.

РФ назвала все "голословными обвинениями".

"голословными обвинениями". Несмотря на начало суда 9 марта, следствие продолжается . Слушания же продолжатся 8 июня.

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