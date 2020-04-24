Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Анонимность 12 свидетелей по делу MH17 сохранят, одного рассекретят

Анонимность 12 свидетелей по делу MH17 сохранят, одного рассекретят - Фото
Скриншот из видеозаписи Радио Свобода
24.04.2020, 13:09

Один из подозреваемых по делу о трагедии лайнера Boeing рейса МН17, россиянин Олег Пулатов, оспаривал через адвокатов анонимность 13 свидетелей

Личности 12 свидетелей по делу об уничтожении российским ЗРК Бук пассажирского лайнера рейса МН17 над Донбассом в 2014 году не рассекретят, как того требовали в апелляции адвокаты подозреваемого по этому делу россиянина Олега Пулатова. Об этом пишет пресс-служба районного суда Гааги, имя назвали в AP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Поскольку апелляция была подана по 13 свидетелям, анонимность одного могут не оставить в силе: суд посчитал, что решение об этом было принято с процедурными нарушениями.

"Когда следственный судья принимал решение о статусе свидетеля, которому угрожают, подозреваемому должна быть предоставлена возможность высказать свое мнение по этому вопросу. Этого не произошло в случае этого конкретного свидетеля - ни до, ни после того, как решение было принято... и следственный судья не смог учесть его взгляды в своей оценке", - пояснили в Гааге.

Читайте также: Дело сбитого над Донбассом Boeing 777: каким может быть исход суда в Гааге

Это решение принято судьями, отличными от тех, которые назначены для заслушивания по существу дела MH17.

Читайте также: Уволился руководитель международной следственной группы по делу MH17

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
JIT Донбасс гаага MH17 свидетель Олег Пулатов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 