Анонимность 12 свидетелей по делу MH17 сохранят, одного рассекретят

Личности 12 свидетелей по делу об уничтожении российским ЗРК Бук пассажирского лайнера рейса МН17 над Донбассом в 2014 году не рассекретят, как того требовали в апелляции адвокаты подозреваемого по этому делу россиянина Олега Пулатова. Об этом пишет пресс-служба районного суда Гааги, имя назвали в AP.
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Поскольку апелляция была подана по 13 свидетелям, анонимность одного могут не оставить в силе: суд посчитал, что решение об этом было принято с процедурными нарушениями.
"Когда следственный судья принимал решение о статусе свидетеля, которому угрожают, подозреваемому должна быть предоставлена возможность высказать свое мнение по этому вопросу. Этого не произошло в случае этого конкретного свидетеля - ни до, ни после того, как решение было принято... и следственный судья не смог учесть его взгляды в своей оценке", - пояснили в Гааге.
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Это решение принято судьями, отличными от тех, которые назначены для заслушивания по существу дела MH17.
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