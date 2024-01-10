Арахамия опроверг "решение" Слуги народа вернуть законопроект о мобилизации в Кабмин

Глава фракции подчеркнул, что все решения о рассмотрении законопроектов будут приниматься на согласительном совете. Заседание состоится 11 января

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия опроверг якобы принятое "слугами" решение вернуть законопроект о мобилизации на доработку в правительство. Об этом он написал в Telegram после заседания фракции, призвав доверять только официальным источникам.

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"Были удивлены прочитать о якобы каких-то решениях нашей фракции на пабликах людей, не имеющих к нам никакого отношения", – написал Арахамия.

Он не конкретизировал, но незадолго до этого нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко написал, что фракция СН на своем заседании якобы решила возвращать "мобилизационный" законопроект Кабмину. Также УП, ссылаясь на неназванных собеседников среди "слуг", написала, что депутаты СН "активно обсуждают возможность вернуть правительственный законопроект о мобилизации на доработку".

Арахамия подчеркнул, что все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на согласительном совете, куда приглашены военное командование и руководство Министерства обороны.

"Также в ближайшее время будет информация о кадровых вопросах в комитетах Верховной Рады", – написал он, добавив, что заседание состоится завтра, 11 января.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения воинской службы.

4 января комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке начал работу над законопроектом о мобилизации. Есть вопросы к нормам почти на всех 73 страницах законопроекта, заявил секретарь комитета Костенко.

Законопроект о мобилизации не будет принят в том виде, в каком его подали на рассмотрение, заявил председатель комитета Завитневич. Не исключено, что его могут вернуть в Кабмин на доработку.

11 января нардепы в первом чтении должны рассмотреть законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета.

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