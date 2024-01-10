Арахамія спростував "рішення" Слуги народу повернути законопроєкт про мобілізацію до Кабміну

Глава фракції наголосив, що всі рішення щодо розгляду законопроєктів будуть ухвалюватися на погоджувальній раді. Засідання заплановане на 11 січня

Давид Арахамія (Фото - пресслужба Слуги народу)

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія спростував нібито ухвалене "слугами" рішення повернути законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання в уряд. Про це він написав у Telegram після засідання фракції, закликавши довіряти тільки офіційним джерелам.

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"Були здивовані прочитати про нібито якісь рішення нашої фракції на пабліках людей, які не мають до нас жодного стосунку", – написав Арахамія.

Він не конкретизував, але незадовго до цього нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко написав, що фракція СН на своєму засіданні нібито вирішила повертати "мобілізаційний" законопроєкт Кабміну. Також УП, посилаючись на неназваних співрозмовників серед "слуг", написала, що депутати СН "активно обговорюють можливості повернути урядовий законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання".

Арахамія наголосив, що всі рішення щодо розгляду законопроєктів будуть ухвалюватися на погоджувальній раді, куди запрошено військове командування та керівництво Міністерства оборони.

"Також найближчим часом буде інформація щодо кадрових питань у комітетах Верховної Ради", – написав він, додавши, що засідання відбудеться завтра, 11 січня.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом про мобілізацію. Є питання до норм майже на всіх 73 сторінках законопроєкту, заявив секретар комітету Костенко.

Законопроєкт про мобілізацію не ухвалюватимуть у тому вигляді, в якому його подали на розгляд, заявив голова комітету Завітневич. Не виключено, що його можуть повернути в Кабмін на доопрацювання.

11 січня нардепи у першому читанні мають розглянути законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету.

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