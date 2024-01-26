Арахамия предлагает депутатам пройти военное обучение. Считает, это смотивирует украинцев

Госслужащие и нардепы не будут проходить военную службу full-time

Давид Арахамия (Скриншот из видео)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия предложил устраивать военные учения для нардепов и госслужащих, что, по его мнению, могло бы смотивировать украинцев не бояться мобилизации. Об этом он заявил в ходе дискуссии "2024: сценарии для страны", передает LB.

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Арахамия предполагает, что депутаты и чиновники должны проходить военные учения наравне с другими украинцами, но для них эти учения будут в частичном режиме.

Он подчеркнул, что нужно объяснить украинцам, как происходит мобилизация, поскольку "многие думают, что после получения повестки и прохождения ВЛК сразу отправляют в "учебку", где не имеет достаточной учебы, в потом сразу – на фронт".

По его мнению, прохождение чиновниками и депутатами военной службы может помочь в этом.

Народный депутат и заместитель председателя оборонного комитета Егор Чернев заявил 25 января, что в Верховной Раде обсуждают инициативу о введении базовой военной службы для всех граждан в возрасте до 25 лет.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Сейчас он – на доработке.

Основные замечания к законопроекту о мобилизации по словам спикера Руслана Стефанчука касались ограничения конституционных прав граждан, попыток привлечь на службу мужчин с инвалидностью третьей группы и электронных повесток.

11 января министр обороны Рустем Умеров сказал, что уже готова новая редакция закона о мобилизации с учетом всех предложений, но пока ее не вносили на рассмотрение.

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