Арахамія пропонує депутатам пройти військові навчання. Вважає, це замотивує українців

Давид Арахамія (Скриншот з відео)

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія запропонував влаштовувати військові навчання для нардепів та держслужбовців, що, на його думку, могло б мотивувати українців не боятися мобілізації. Про це він заявив під час дискусії "2024: сценарії для країни", передає LB.

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Арахамія припускає, що депутати та чиновники мають проходити військові навчання на рівні з іншими українцями, але для них ці навчання будуть у частковому режимі.

Він наголосив, що потрібно пояснити українцям, як відбувається мобілізація, оскільки "багато хто думає, що після отримання повістки і проходження ВЛК зразу відправляють в "учебку", де не має достатнього навчання, а потім одразу – на фронт".

На його думку, проходження чиновниками та депутатами військової служби може допомогти в цьому.

Народний депутат та заступник голови оборонного комітету Єгор Чернєв заявив 25 січня, що у Верховній Раді обговорюють ініціативу запровадження базової військової служби для всіх громадян віком до 25 років.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Нині він – на доопрацюванні.

Основні зауваження до законопроєкту про мобілізацію, за словами спікера Руслана Стефанчука, стосувалися обмеження конституційних прав громадян, спроб залучити на службу чоловіків з інвалідністю третьої групи та електронних повісток.

11 січня міністр оборони Рустем Умєров сказав, що вже готова нова редакція закону про мобілізацію з урахуванням усіх пропозицій, але поки що її не вносили на розгляд.

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