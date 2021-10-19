Арахамия: Разумков не входит в Слугу народа, но надо говорить с юристами

Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия считает, что бывший спикер парламента Дмитрий Разумков не входит в состав фракции. Об этом Арахамия заявил во время брифинга.

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Комментируя заявление Разумкова о том, что он до сих пор является членом фракции Слуги народа, Арахамия заявил, что не помнит, писал ли два с половиной года назад Разумков заявление о выходе из фракции, когда его избрали спикером. По регламенту, спикер должен быть внефракционным депутатом. Арахамия уверен, что нет такой юридической формы, как временная приостановка членства во фракции.

На вопрос, остается ли Разумков членом фракции Слуги народа после отставки с должности спикера, Арахамия ответил: "По моему мнению, не остается, а по мнению юристов – это я буду проверять с юристами, я еще не знаю".

Арахамия подчеркнул, что Разумков всегда отмечался в Раде как внефракционный депутат, и при голосованиях, и на сайте парламента.

Конфликт между руководством фракции СН и бывшим спикером парламента Дмитрием Разумковым возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

7 октября Рада проголосовала за отставку Разумкова.

В тот же день глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что у партии есть основания лишить Разумкова мандата, а решение будет зависеть от его работы в Раде.

8 октября спикером Рады был избран Руслан Стефанчук.

Разумков заявил, что в вопросе о лишении его мандата СН берет на себя функции суда и Центризбиркома, и "это плохо закончится".

Денис Юдин

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