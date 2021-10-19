UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Арахамия: Разумков не входит в Слугу народа, но надо говорить с юристами

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 16:43
Арахамия: Разумков не входит в Слугу народа, но надо говорить с юристами - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия считает, что бывший спикер парламента Дмитрий Разумков не входит в состав фракции. Об этом Арахамия заявил во время брифинга.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Комментируя заявление Разумкова о том, что он до сих пор является членом фракции Слуги народа, Арахамия заявил, что не помнит, писал ли два с половиной года назад Разумков заявление о выходе из фракции, когда его избрали спикером. По регламенту, спикер должен быть внефракционным депутатом. Арахамия уверен, что нет такой юридической формы, как временная приостановка членства во фракции.

На вопрос, остается ли Разумков членом фракции Слуги народа после отставки с должности спикера, Арахамия ответил: "По моему мнению, не остается, а по мнению юристов – это я буду проверять с юристами, я еще не знаю".

Арахамия подчеркнул, что Разумков всегда отмечался в Раде как внефракционный депутат, и при голосованиях, и на сайте парламента.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Слуга народа Дмитрий Разумков Давид Арахамия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 