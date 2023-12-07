Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными и "жестах доброй воли"

Армения и Азербайджан заявили о намерении урегулировать отношения, надеясь достичь "долгожданного мира"

Никол Пашинян и Ильхам Алиев (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)

Азербайджан и Армения договорились об обмене военнопленными и стремлении урегулировать отношения между странами. Об этом сказано в совместном заявлении аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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В документе сказано, что обе страны "согласны с тем, что существует историческая возможность достичь долгожданного мира в регионе".

"Два государства подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности", – сказано в заявлении.

В результате переговоров была достигнута договоренность о том, что Баку освобождает 32 армянских военнослужащих, а Ереван – двух азербайджанских военных.

Также в качестве жеста доброй воли Армения поддержала заявку Азербайджана на проведение 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и сняла свою кандидатуру.

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Азербайджан, в свою очередь, в качестве жеста доброй воли поддержал кандидатуру Армении, выдвинутую в члены Бюро Восточноевропейской группы государств СОР.

В заявлении сказано, что страны продолжат обсуждение вопроса о реализации дополнительных мер для укрепления доверия, которые будут реализованы в ближайшем будущем. Армения и Азербайджан также призовут международное сообщество поддержать их усилия.

В 2023 году в ходе двухдневной операции Азербайджан добился окончательной капитуляции НКР.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика официально прекращает свое существование.

Азербайджан вернул себе контроль над регионом через 32 года после провозглашения "независимости" НКР и активно задерживал его бывшее руководство, в том числе "главу правительства" Варданяна, бывшего "министра обороны" Мнацаканяна, бывшего "президента" Арутюняна.

Из Нагорного Карабаха выехало почти все армянское население.

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