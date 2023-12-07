Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными и "жестах доброй воли"
Азербайджан и Армения договорились об обмене военнопленными и стремлении урегулировать отношения между странами. Об этом сказано в совместном заявлении аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В документе сказано, что обе страны "согласны с тем, что существует историческая возможность достичь долгожданного мира в регионе".
"Два государства подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности", – сказано в заявлении.
В результате переговоров была достигнута договоренность о том, что Баку освобождает 32 армянских военнослужащих, а Ереван – двух азербайджанских военных.
Также в качестве жеста доброй воли Армения поддержала заявку Азербайджана на проведение 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и сняла свою кандидатуру.
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Азербайджан, в свою очередь, в качестве жеста доброй воли поддержал кандидатуру Армении, выдвинутую в члены Бюро Восточноевропейской группы государств СОР.
В заявлении сказано, что страны продолжат обсуждение вопроса о реализации дополнительных мер для укрепления доверия, которые будут реализованы в ближайшем будущем. Армения и Азербайджан также призовут международное сообщество поддержать их усилия.
- В 2023 году в ходе двухдневной операции Азербайджан добился окончательной капитуляции НКР.
- С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика официально прекращает свое существование.
- Азербайджан вернул себе контроль над регионом через 32 года после провозглашения "независимости" НКР и активно задерживал его бывшее руководство, в том числе "главу правительства" Варданяна, бывшего "министра обороны" Мнацаканяна, бывшего "президента" Арутюняна.
- Из Нагорного Карабаха выехало почти все армянское население.
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